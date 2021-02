ERC descarta "totalment" governar amb els comuns i amb el suport extern de el PSC

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha descartat aquest divendres "totalment" formar un govern només amb els comuns, que compti amb el suport extern de PSC, una fórmula que va plantejar dijous el president de Unides Podemo s en l' Congrés, Jaume Asens.





La dirigent republicana ha insistit que la proposta d'ERC i s fer un Govern ampli amb Junts, la CUP i els comuns, i ha defensat que les negociacions es facin amb certa discreció perquè surtin bé: "Ni fer postureo ni perdre el temps ".





Vilalta ha avisat Junts i la CUP que el pròxim Govern no ha d'apostar per la unilateralitat: "No és un Govern per tornar a la unilateralitat", malgrat que l'independentisme va superar el 50% de l'vot el 14 de febrer.





Per Vilalta, els resultats electorals reforcen l'aposta per un referèndum, que creu tant ERC com la CUP defensen, i també "la idea de negociació" amb l'Estat, i espera que Junts accepti la via de l'diàleg i s'avingui a la taula de diàleg amb el Govern.





LAURA BORRÀS

Preguntada per la causa judicial que té oberta la candidata de Junts, Laura Borràs, al Tribunal Suprem pel suposat fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), la portaveu d'ERC ha reconegut que "és un fet que complica "les negociacions i que sortirà a les reunions de cara a la formació de Govern.





"És un fet que complica certament l'evolució del que pot passar. Veurem, també ho haurem de parlar en el marc de les meses de negociació. I sempre hem dit el mateix: solidaritat a l'màxim amb les persones que estan patint la repressió de l'Estat i la senyora Borràs, per ser qui és, segur que l'està patint, però implacables de el tot amb aquelles males praxis en l'ús dels recursos públics ", ha subratllat.





REFORMA EL MODEL DE SEGURETAT

Davant els disturbis dels últims dies per l'empresonament de Pablo Hasel i després que la CUP condicionés les negociacions de la investidura a un canvi en el model de seguretat, Vilalta ha apostat per revisar el model d'ordre públic per les "males praxis" que creu que s'estan produint en els Mossos d'Esquadra.





Considera que els agents que no han utilitzat "de la millor manera els instruments" dels Mossos han d'assumir responsabilitats, per la qual cosa demana una investigació interna i que tingui conseqüències, ha assegurat que aquest serà un tema que sortirà a les negociacions de formació de govern i ha apostat per dur a terme la revisió de el model al Parlament a través d'una comissió en la qual puguin participar tots els partits.