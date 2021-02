Correus rep gairebé 400.000 sol·licituds per cobrir 128.000 llocs temporals

Correus ha tancat el termini d'admissió de sol·licituds en les seves bosses d'ocupació amb un total de 395.749 peticions per cobrir algun dels 128.021 llocs de treball temporals en tasques de classificació, atenció a client i repartiment a peu i moto.





Oficina de Correus (EP)





Un cop conclòs el termini, que ha estat obert del 8 al 17 de febrer, la companyia inicia ara una segona fase per assignar les puntuacions corresponents a cada candidat i, a continuació, fixar un termini per a reclamacions si n'hi ha.





Finalment, publicarà les bosses configurades amb les persones que les integraran definitivament. Les aptituds a valorar inclouen tant l'experiència com altres mèrits relatius a formació, idiomes o competències digitals, entre altres.





Els aspirants han pogut sol·licitar una o dues borses d'ocupació de la mateixa província o província limítrofa segons els diferents llocs i categories i places per modalitat de jornada (temps complet, temps parcial amb distribució diària o temps parcial per dies).





OFERTES PER LLOCS INDEFINITS





Correus defensa amb aquestes bosses d'ocupació "reafirmar la seva aposta per l'ocupació estable i de qualitat com la millor garantia per seguir oferint el millor servei a tota la ciutadania". En aquest sentit, durant 2020 un total de 4.005 persones es van incorporar com a treballadors fixos en la companyia en el marc del procés de consolidació d'ocupació temporal.





En l'actualitat, la companyia de correus postal i paqueteria té oberts dos processos més per a l'ingrés de personal laboral indefinit: 3.421 provinents de la convocatòria de 2019 i 3.254 de la convocatòria de 2020.