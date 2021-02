Restauradors de Barcelona "al·lucinen" amb la pròrroga de restriccions de la Generalitat

El Gremi de Restauració de Barcelona veu "al·lucinant" que el Govern de la Generalitat hagi decidit prorrogar les restriccions per fer front a la pandèmia havent encadenat setmanes d'evolució positiva segons ha remarcat.





El director del gremi, Roger Pallarols, ha acusat l'executiu català de condemnar a milers de famílies a la ruïna i sense remordiments. També ha criticat la "tergiversació" de l'discurs polític perquè, adverteixen, no són set dies, sinó 70 amb la restauració treballant per sota de l'mínim vital i sense cap tipus d'horitzó.









Restauradors de Barcelona veuen "al·lucinant" la pròrroga de restriccions. foto @EP





"El cas dels bars i restaurants situats als centres comercials és encara més greu: 136 dies sense ingressar ni un sol euro. Algú creu que una família pot sobreviure sense ingressos durant quatre mesos?", Ha advertit el gremi.





Ha insistit que la situació ha millorat i que objectivament s'està millor que fa uns mesos, de manera que es pregunta per què no es relaxen les mesures i "ningú es preocupa per la salut de les empreses del sector".