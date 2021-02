El comitè de direcció de CaixaBank proposa una estructura de 14 direccions territorials

El comitè de direcció de CaixaBank ha proposat una nova estructura de 14 direccions territorials, enfront de les 12 actuals, que s'elevarà al comitè resultant de la fusió amb Bankia.





La proposta haurà d'aprovar-se per aquest comitè en la seva futura composició, un cop sigui efectiva la fusió després d'haver obtingut totes les autoritzacions reguladores i administratives necessàries, ha informat l'entitat bancària aquest divendres en un comunicat.





Es preveu que la fusió es materialitzi durant el primer trimestre de 2021 i que la integració tecnològica entre les dues entitats s'executi abans de finalitzar 2021.





NOVA ESTRUCTURA





La nova estructura d'adreces territorials de CaixaBank proposta estarà formada, entre altres, per la direcció territorial Comunitat Valenciana, que serà dirigida per Francisco Costa, i la direcció territorial Barcelona, que serà dirigida per Maria Alsina i inclou Barcelona ciutat i l'àrea metropolitana.





També comptarà amb la direcció territorial Madrid Metropolitana, que serà dirigida per Rafael Herrador, i la direcció Territorial Andalusia Oriental, que serà dirigida per Juan Ignacio Zafra i inclou Màlaga, Còrdova, Jaén, Granada i Almeria, a més de Ceuta i Melilla.





A més, hi haurà la direcció territorial Andalusia Occidental i Extremadura, que serà dirigida per María Jesús Catalá i inclou Extremadura i les províncies de Sevilla, Cadis i Huelva, i la direcció territorial Nord i Galícia, que serà dirigida per Juan Pedro Badiola, que inclou País Basc, Cantàbria, Astúries i Galícia.





La direcció territorial Catalunya estarà dirigida per Jaume Masana; la direcció Territorial Madrid Sud ho estarà per Juan Luis Vidal; la direcció territorial Castella i Lleó estarà dirigida per Belén Martín, i al capdavant de la direcció territorial Canàries hi haurà Joan Ramon Fuertes.





També hi haurà la direcció territorial Ebre, que serà dirigida per Isabel Moreno, i inclou Navarra, Aragó i La Rioja; la direcció territorial Balears, que ho estarà per María Cruz Rivera; la direcció territorial Múrcia, que serà dirigida per Olga García Saz, i la direcció territorial Castella-la Manxa, dirigida per Jaume Camps.