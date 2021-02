Robles s'enfronta a Podem i assegura que en democràcia no hi cap "la mínima complicitat" amb la violència

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rebutjat aquest divendres qualsevol acte de violència i ha advertit a Podem que en cap cas és justificable en democràcia "la mínima complicitat, silenci o acceptació" dels aldarulls.





Margarita Robles (EP)





"Des de cap punt de vista es pot acceptar ni justificar la violència", ha sostingut Robles una entrevista a La Sexta després dels disturbis en les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél.





La ministra de Defensa ha aprofitat a més per a enviar un missatge de reconeixement a la tasca de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i ha subratllat que els servidors públics han de "tenir molt clar" que la violència "mai és admissible".





Segons ha sostingut, hi ha moltes altres maneres de protestar contra decisions judicials que no es comparteixen. "Tot i que tots puguem valorar que efectivament la llibertat d'expressió està potser excessivament penada en el nostre Codi Penal, el que en cap cas és acceptable en una democràcia plena és la violència", ha sostingut.





Robles ha insistit que la violència "atempta contra els drets de les persones" i per això "des de cap punt de vista" es pot justificar "ni contemporitzar amb ella". I ha recordat que la posició de Govern la marca el president, Pedro Sánchez, que aquest divendres ha condemnat també qualsevol acció violenta.





En aquest sentit, ha censurat les paraules del coportaveu de Podem, Rafa Mayoral, que va qüestionar l'actuació policial en les protestes i va evitar condemnar la violència. "Un responsable polític ha de condemnar la violència i en cap cas justificar la violència", ha emplaçat.





ARGUMENTS "estudiats" PER NO CONDEMNAR





A més, Mayoral va demanar fer una "reflexió de fons" sobre l'assumpte al·ludint, entre d'altres factors, a presumptes actes d'enaltiment del feixisme a les Forces Armades. "Jo crec que el senyor Mayoral està molt poc assabentat del que passa a les casernes", ha respost la ministra, que ha sostingut que les Forces Armades són plenament "democràtiques i constitucionals".





Robles ha recordat que tot comportament en les Forces Armades que vulnera les normes democràtiques és sancionat d'acord amb la llei i ha elogiat la tasca dels militars durant els últims mesos lluitant contra la pandèmia o a les nevades del mes de gener. "Aquesta és la importància dels homes i dones de les Forces Armades. És una mica rebuscat per no condemnar violència emparar algunes qüestions sancionades per minoritàries o 'fakes'", ha censurat.





DEMOCRÀCIA PLENA HEREVA DELS ANTIFRANQUISTES





Robles ha fet a més èmfasi que Espanya és una "democràcia plena", en resposta al qüestionament que va fer el vicepresident segon de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias. I ha sostingut que és obra dels que van lluitar contra la dictadura pagant el preu de la seva llibertat o l'exili.





Així, ha al·ludit a "cert adamisme" d'alguns dirigents polítics, sense citar ningú, i ha insistit que els espanyols de segle XXI són "hereus" dels que van lluitar contra el franquisme. "Preguntem a aquella gent si no és una democràcia plena", ha emplaçat.