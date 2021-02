Badalona inverteix gairebé 100.000 euros en la renovació de material esportiu de diverses instal·lacions municipals

Imatge de l'Ajuntament de Badalona





L’Ajuntament de Badalona ha adjudicat un contracte, per import de 96.056,53 euros, per a la renovació de material esportiu de diverses installacions municipals.





En total, l’Ajuntament ha licitat diferents contractes que permetran la renovació de materials com ara cistelles, porteries o marcadors electrònics per tal de substituir aquests elements que es trobaven malmesos o per adaptar-los a les normatives dels poliesportius.





El material esportiu és el següent:





- Joc cistelles de bàsquet traslladables per al Poliesportiu La Plana.





- Dos jocs de cistelles traslladables per a Minibàsquet per al Pavelló Municipal dels Països Catalans.





- Tres cistelles plegables sostre per al Pavelló Municipal Casagemes-Albert Esteve.





- Sis marcadors electrònics per a diverses installacions esportives.





- Sis equips de megafonia per a diverses installacions esportives.





- Un joc de porteries de futbol sala per a la Pista Exterior de Bufalà.





- 70 armariets pels vestidors de la piscina municipal Mireia Belmonte.





Xavier Garcia Albiol, alcalde de Badalona, ha assegurat que “Badalona mereix tenir unes installacions esportives a l’altura de la quarta ciutat de Catalunya, i per això aquestes inversions són les primeres de les que aportarem perquè els nostres clubs i entitats esportives puguin practicar esport en condicions”.