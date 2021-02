La primera casa Passivhaus de Catalunya compleix deu anys a Castellterçol

La primera casa certificada Passivhaus de Catalunya compleix una dècada de vida i ofereix uns resultats de consum realment baixos. Amb tan sols 280 euros a l'any per climatització i un confort realment elevat, l'aposta pionera ha complert amb els resultats esperats i es consolida com un referent en construcció eficient i sostenible.













@ Griesser





Es tracta d'un habitatge unifamiliar aïllat a la població barcelonina de Castellterçol , construïda seguint els requisits de l'estàndard Passivhaus, després de passar una rigorosa auditoria a nivell projectual i constructiu així com també un test d'estanqueïtat, i una qualificació energètica A.









Amb una estructura pesada de fusta laminada i prefabricada prèviament al taller, aquest habitatge es va forjar seguint un minuciós control d'amidaments i qualitat en tan sols dos dies.





La majoria dels materials utilitzats -bàsicament fusta i derivats com aïllants de fibra de fusta o cel·lulosa- són renovables i, per tant, no tòxics. Tant l'estudi de prefabricació i muntatge com la naturalesa dels materials fan que la petjada ecològica i les emissions de CO2 siguin mínimes en comparació amb altres materials.





Aquests materials més es mantenen intactes després de deu anys d'instal·lació. Un bon exemple d'això són les persianes graduables que després de l'corresponent funcionament diari segueixen prestant el mateix servei de control solar i intimitat als seus propietaris.





La demanda anual per calefacció és de 13kWh / M2A, aproximadament sis vegades menys que una construcció segons la normativa europea actual, i el confort a l'estiu s'arriba a aconseguir sense necessitat d'utilitzar aire condicionat. Tots els tancaments exteriors, a més, han estat fabricats a mida en la mateixa localitat de Castellterçol.





El que en un principi es presentava com una opció de futur s'ha convertit en una realitat més necessària que mai. Tant arquitectes i constructores com particulars exigeixen cada vegada més cases amb un baix consum energètic i amb una elevada eficàcia en climatització. Amb aquest tipus de construcció es contribueix a una major sostenibilitat en el consum de recursos energètics i, en conseqüència, un estalvi per al propietari.