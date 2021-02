VÍDEO: Com crear els teus propis emoticons en menys d'un minut

Transformar les teves expressions favorites en emojis únics que t'ajuden a comunicar el que penses i el que sents amb varietat de matisos ja és possible gràcies a Emoji Kitchen, una nova funció del teclat que Google ofereix als usuaris d'Android.









Foto: Emoji KITCHEN









En un context en què s'ha d'evitar el contacte social i els missatges de WhatsApp substitueixen les converses cara a cara, els emoticones són aquests elements que ens acosten a la persona que hi ha darrere de la pantalla i ens fan sentir una mica més connectat.





Però alguna vegada has trobat a faltar una emoticona que representi exactament el que estàs sentint en aquest moment ?. Si bé es tracta més d'una barreja entre emoticones i stickers, Emoji Kitchen , és la nova funció del Gboard de Google, permet 'cuinar' més de 14.000 combinacions de emojis únics en menys d'un minut amb la premissa de convertir el teclat de telèfon en "un llenç d'expressió"





Aquests nous emojis poden utilitzar-se en altres aplicacions com el correu electrònic, els missatges o WhatsApp. I, tot i que encara no està disponibles per als clients d'Apple, el gegant tecnològic Google té previst incorporar-los en el teclat de la companyia de la poma aviat.





DESCOBREIX COM FUNCIONA EMOJI KITCHEN





Per poder fer ús d'aquesta eina, el primer és seleccionar el Gboard de Google com a teclat per defecte seguint aquests passos:





1. Vés a 'Ajustos', clica a 'Administració general' i en 'Idioma i entrada de text'.

2. Selecciona el Gboard de Google com teclat predeterminat.

3. Cliqueu a enviar un nou missatge i obre els emojis de el teclat.

4. Tria dues o tres emoticons per combinar.

5. Previsualitza la teva combinació i envia el resultat.





PER ALS QUE TENEN MÒBILS APPLE





Els usuaris d'Apple poden, des 2018, crear emojis idèntics a ells: els Memojis. Des seleccionar la forma i el color de la cara fins triar els complements que millor et defineixen per sorprendre als seus contactes enviant aquests emoticones personalitzats.





La funció està disponible per a qualsevol dispositiu que tingui instal·lat el sistema operatiu iOS 13 o superior i tan sols s'han de seguir aquests passos:





1. Obre l'aplicació 'Missatges' o 'WhatsApp' i prem l'opció de redactar un nou missatge.

2. Canvia el teclat alfanumèric pel teclat d'emoticones.

3. Prem els tres punts que obren l'opció 'Stickers de Memoji'.

4. Fes clic de nou en els tres punts i selecciona 'nou Memoji'.

5. Personalitza el teu Memoji i, a l'acabar, prem OK.





La companyia nord-americana ha fet un pas més enllà amb els seus últims productes, ja que aquests emoticones personalitzats poden animar-se - Animojis - ir ecrear els gestos de l'usuari gràcies a el reconeixement facial que incorporen els models des de l'iPhone X en va avançar-se.









EL VÍDEO EXPLICATIU