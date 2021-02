Denuncien que Catsalut no ha comptabilitzat una despesa d'1,3 milions d'euros en els comptes de 2018

La Sindicatura de Comptes ha advertit "deficiències reiterades" en les dades sobre l'immobilitzat material (béns i immobles) del Servei Català de Salut o Catsalut, segons un informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya durant el 2018 tramesa a Parlament ( Informe 31/2020).





La consellera de Salut, Alba Vergés (EP)





Es tracta de l'informe anual sobre els comptes de la Generalitat que ha de fer la Sindicatura per certificar que la informació econòmica i financera presentada per la Intervenció "s'adequa als principis comptables i a la normativa d'aplicació".





L'informe concreta que "la composició, ubicació i valoració dels principals epígrafs de l'immobilitzat material no estan recollits en un inventari complet" i actualitzat al tancament de l'exercici, que permeti la conciliació amb els registres comptables.





Segons assenyala també la Sindicatura pel que fa a CatSalut, a la fi de l'exercici no es calcula les possibles correccions de valor per deteriorament segons el patrimoni net de l'entitat, de manera que es dedueix que "CatSalut hauria de dotar una provisió per deteriorament de 257,12 milions d'euros "en els comptes.





"DELICADA SITUACIÓ FINANCERA"





Les liquidacions del pressupost de l'AGGC, del CatSalut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu incloses en el Compte "no inclouen una part de la despesa realitzada durant l'exercici 2018 per falta de crèdit pressupostari suficient", indica també.





Amb això, l'informe conclou que falta per comptabilitzar una despesa de CatSalut en l'exercici de 2018 de 1.366,58 milions d'euros.





La Sindicatura també reflecteix aspectes com que, en l'exercici 2.018, la Generalitat de Catalunya "va complir els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de despesa".





També indica que es tracta del primer presentat d'acord amb el nou pla de comptabilitat pública --que va entrar en vigor l'1 de gener de 2019-- i que el Govern tenia una "delicada situació financera" a 31 de desembre de 2018 per la qual que fa a necessitats de finançament.