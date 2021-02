Els escàndols de Facebook

El primer anunci que Facebook va emetre a la televisió el va protagonitzar una cadira. Comparava l'ús d'aquesta xarxa social amb el que donem a una cadira.

















L'anunci no deia això: deia que una cadira és una cosa que compartim i utilitzem diàriament els éssers humans. En el fons, era un anunci sincer. No deia que Facebook fos unes sabates, que ens ajudaran a avançar diàriament, a sortir al carrer, a relacionar-nos, que fos una peça de vestir imprescindible per al nostre dia a dia que després ens agradés treure'ns a casa per poder descansar. Deia que era com una cadira, on asseguts ens podíem convertir en dòcils receptors i podíem entaular còmodes relacions humana s. Facebook = una cadira.













Al desembre de 2018, Jay Corrigan, Saleem Alhabash, Matthew Rousu i Sean B. Cash, investigadors de la Universitat de Michigan i Kenyon College, van publicar un peculiar estudi en el qual s'analitzaven per quants diners estaria disposat un usuari de Facebook a donar-se de baixa d'aquesta xarxa social, per esbrinar quin és el veritable partit que li treuen els usuaris a Facebook. Perquè només d'aquesta manera podem saber què és el que aquests usuaris estan disposats a permetre-li a Facebook i què és el que no. Estem parlant de 2.500 milions d'usuaris actius mensuals, segons dades de Statista. Facebook assegura que ara mateix 2.900 milions persones són usuaris actius mensuals de al menys una de les seves tres línies d'activitat: Facebook, WhatsApp i Instagram.





Corrigan, Alhabash, Rousu i Cash es van trobar que el límit estava en 872 euros. Per sobre d'aquesta xifra, els usuaris estan disposats a donar-se de baixa. Per sota, no els compensava.

Les preocupacions sobre la privacitat de les dades, com Cambridge Analytica, i l'ús problemàtic de la informació privada dels usuaris, no afecta aquesta xarxa social i implica que el valor que els usuaris obtenen de la xarxa social compensa amb escreix els problemes de privacitat, va concloure l'estudi.





Així que els usuaris, una dècada després, segueixen veient a Facebook com una cadira. Una dècada plena d'escàndols.





2007 I EL PROJECTE BEACON DE FACEBOOK





El 2007 mitjançant el projecte Beacon de Facebook, que va ser la primera vegada que es va desencadenar la ira dels usuaris -que no es va traduir en què els usuaris es donessin de baixa-. Facebook va tenir la idea de comunicar als teus amics el que havies comprat per si a ells també els interessava comprar-lo. Però això seria anar massa lluny en el temps. Perquè això va passar quan la companyia encara es mereixia el benefici del dubte, així que, tècnicament, no compta. A més, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, va oferir una disculpa sincera: "Hem comès molts errors a l'construir aquesta funció, però hem comès encara més amb la forma en què els fem servir. Simplement vam fer un mal treball amb aquest llançament, i em disculpo per això.... en lloc d'actuar ràpidament, ens prenem massa temps per decidir la solució correcta. No estic orgullós de la manera en què hem manejat aquesta situació i sé que podem fer-ho millor ".





Llançat en 2007, Beacon permetria rastrejar les compres dels usuaris de Facebook a altres webs i després publicar la informació en el newsfeed de l'usuari. En els seus inicis, tothom va estimar aquest nou servei fins que es va adonar que era estúpid i Facebook es va veure obligada a tancar-lo en 2009.





2014. EXPERIMENTS PSICOLÒGICS SENSE EL CONSENTIMENT DELS USUARIS





Per als consumidors de Facebook tampoc compten les crítiques que va rebre en 2014 quan es va conèixer que dos anys abans, havia dut a terme experiments psicològics amb 70.000 usuaris sense el seu consentiment per esbrinar com els afectaven petites modificacions en el seu feed de notícies. Aquesta vegada va ser més concís: "El comuniquem malament i per haver-ho comunicat malament, ens disculpem". Tal qual.





2016. L'ALGORISME DE FACEBOOK I ELS SEUS ERRORS





2016 va ser un mal any per a Facebook després de la denúncia The Guardian en un article en què feia una detallada anàlisi de tots els passos en fals que havia donat la companyia, començant per la retirada de l'emblemàtica fotografia de 'la nena de l'napalm' de la Guerra del Vietnam d'un post d'un periodista noruec i acabant per la prohibició d'un vídeo d'un programa de conscienciació contra el càncer.





Va ser aquest any quan van començar les crítiques a l'algoritme de Facebook per les seves fallades a l'hora de detectar fake news i també quan va començar a parlar-se de el poder que podien tenir els posts al Facebook per orientar una (LA) campanya política cap a un bàndol o un altre en Estats Unit s. Aquesta xarxa va ser la caixa de ressonància per a les fake news.





2018. L'ANY DE CAMBRIDGE ANALYTICA I L'ÚS DE DADES DELS MÒBILS DELS USUARIS





Entre juny i agost de 2018, el diari The New York Times va revelar, per primera vegada, que Facebook havia estat compartint dades d'usuaris sense el seu consentiment i dades dels seus amics amb companyies com Apple, Amazon i Samsung durant aproximadament una dècada.





Pocs dies després d'aquesta notícia es va conèixer també que en virtut d'un error, Facebook va compartir públicament a la xarxa la informació privada de 14 milions d'usuaris. Així mateix vam conèixer que l'American Civil Liberties Union va presentar una queixa contra Facebook per permetre la discriminació de gènere en els anuncis d'ocupació a través del seu sistema d'orientació d'anuncis.





Un grup d'investigadors universarios va descobrir que Facebook havia utilitzat dades d'autenticació de dos factors per a l'orientació d'anuncis sense avisar els usuaris, suposadament anant tan lluny com per accedir a les dades extretes dels telèfons dels amics d'aquests usuaris sense el permís d'uns i altres. I, a l'endemà, Facebook va reconèixer que una violació de seguretat havia permès a pirates informàtics accedir a comptes al voltant de 50 milions d'usuaris.





A més la investigació periodística de The New York Times, The Observer i The Guardian que va descobrir que una firma britànica d'anàlisi de dades, Cambridge Analytica, havia recollit informació personal de 50 milions de comptes de Facebook sense el seu permís per utilitzar-les en les eleccions presidencials de 2016 als Estats Units.





2019. FACEBOOK RESEARCH





Gener de 2019 es conocío que Facebook va pagar a usuaris d'entre 13 i 35 anys fins a 20 dòlars a el mes per deixar a la companyia que recopilés una gran quantitat de dades personals a través d'una VPN anomenada "Facebook Research" i la FTC va castigar a Facebook amb una multa de 5.000 milions de dòlars per violar la privacitat dels seus usuaris.





A l'abril 2019, es va conèixer també que durant anys es van emmagatzemar més de 540 milions de registres d'usuaris en servidors insegurs d'Amazon Web Services. Un parell de setmanes després, Facebook va reconèixer un problema de seguretat pel qual s'havien estat "collint" 1,5 milions de contactes de correus electrònics, sense el coneixement o consentiment de l'usuari, des de maig de 2016.





Des del seu llançament el 2004, Facebook ha redefinit com ens comuniquem, mantenim relacions, obtenim informació, administrem impressions públiques de nosaltres mateixos en un entorn digital i consumim entreteniment. Però en comparació del seu impacte cultural, l'impacte macroeconòmic de Facebook és petit. A causa que els usuaris de Facebook no paguen res pel servei, Facebook no contribueix directament a l'producte intern brut (PIB), la mètrica estàndard dels economistes de la producció d'una nació.









ELS FRACASSOS DE FACEBOOK





Malgrat la seva joventut, la xarxa social de Mark Zuckerberg acumula ja uns quants fracassos a l'esquena. Aquests han estat els més sonats:





2. Social Reader: Aquest servei es va llançar en 2010 amb l'objectiu que, prement un sol botó, els usuaris poguessin compartir el que estaven llegint amb els seus amics a Facebook. Social Reader va causar molt enrenou entre les editorials de diaris i revistes que no van trigar a llançar aplicacions per a Social Reader. No obstant això, ara per ara molt poques editorials mantenen aquestes aplicacions. The Guardian ha estat una de les últimes publicacions en donar l'esquena a Social Reader.





3. Poke: Veient que snapchat era cada vegada més popular, Facebook va intentar comprar aquesta aplicació, però la seva oferta de compra va ser rebutjada. Després de la seva intent fallit d'adquirir snapchat, Facebook va llançar Poke, una imitació de snapchat, que va aconseguir connectar amb els usuaris.





4. Places: Va néixer com un clon de Foursquare en 2010 i va morir el 2011.





5. Find Friends Nearby: Clon d'aplicacions com Highlight, Glancee o Girls Around, Find Friend Nearby es va llançar en 2012 i va morir en a penes 24 hores.





6. Deals: Fet a imatge i semblança de Groupon, Deals es va llançar en 2011 i va durar tot just quatre mesos al mercat.





7. Questions: Questions, en realitat un clon de Quora, es va llançar el 2010 enmig d'una gran algaravia. Tanmateix, no molt li duraria l'alegria a Questions, que Facebook va haver de tancar a l'octubre de 2012.





8. email: Anunciat el novembre de 2010 i batejat per alguns com un autèntic "Gmail killer", ha complert ja més de dos anys que han passat per ell amb més pena que glòria.





9. Xarxa publicitària per a aplicacions mòbils: Facebook va decidir aparcar aquesta xarxa publicitària.





10. Projecte Spartan: Cap a mitjans de 2011, una notícia va començar a copar titulars a tot el món. Facebook estava treballant en el denominat "Projecte Spartan", una botiga virtual que permetria als usuaris comprar aplicacions basades en HTML5. No obstant això, els mesos van passar i van passar i el "Projecte Spartan" seguia sense veure la llum i probablement mai ho faci. A l'agost de 2012, Mark Zuckerberg va admetre, de fet, d'apostar per l'HTML5 havia estat el major error de la seva empresa.