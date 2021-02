Estats Units torna a la lluita contra el canvi climàtic i s'incorpora a l'Acord de París

Els Estats Units han tornat a formar part aquest divendres de l'Acord de París per combatre el canvi climàtic, una fita amb la qual l'administració de Joe Biden pretén marcar distàncies amb l'anterior govern de Donald Trump, en qüestions internacionals i mediambientals.





Joe Biden (EP)





Biden va signar el 20 de gener, el mateix dia que va arribar a la Casa Blanca, l'instrument que bastia les bases perquè els Estats Units tornessin a l'acord global més ambiciós fins avui en matèria mediambiental.





"Avui és el dia", ha proclamat l'enviat especial per al Clima, John Kerry, que ha subratllat a Twitter la importància de la "feina global". "Cap país pot lluitar pel seu compte", ha advertit.





De la seva banda, el secretari d'estat, Antony Blinken, ha defensat que l'Acord de París "és un marc sense precedents per a l'acció global", clau per "evitar un escalfament planetari catastròfic" i per palliar els impactes d'un canvi climàtic que "ja veiem".





Biden ha convocat una cimera de líders mundials el 22 d'abril per parlar precisament d'aquest desafiament; fòrum que servirà de preàmbul per a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de l'ONU que acollirà Glasgow al novembre.