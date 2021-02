ERC i Junts es reuneixen per primera vegada per abordar la formació de govern

ERC i Junts s'han reunit aquest divendres per primera vegada per abordar la formació de govern i la investidura després de les eleccions catalanes del 14 de febrer, han explicat fonts coneixedores.





Laura Borràs, Pere Aragonès i Quim Torra (EP)





Aquesta ha estat la primera reunió entre els dos socis de Govern, després que tots dos s'hagin reunit ja amb la CUP en els últims dies, i els republicans també pretenen trobar-se amb els comuns la propera setmana.





L'equip negociador d'ERC el formen Marta Vilalta, Josep Maria Jové, Sergi Sabrià i Laura Vilagrà, mentre que el de Junts està format per Jordi Sànchez, Elsa Artadi, Josep Rius, Francesc de Dalmases i Míriam Nogueras.





En un comunicat posterior d'ERC, asseguren que la reunió ha estat molt positiva i ha servit emfatitzar "la victòria independentista i la nova derrota dels poders de l'Estat que volien apartar l'independentisme de les institucions".





També ho ha destacat Junts en un altre comunicat, en el qual afegeixen que, amb els republicans, consideren un èxit el nou avanç de la majoria independentista, a l'haver aconseguit 74 escons i després d'haver superat per primera vegada el 50% dels vots.





Els dos partits coincideixen també que aquests resultats són una "oportunitat per a la independentisme per obrir una nova etapa" a Catalunya, i per això s'han emplaçat a seguir treballant els propers dies a noves trobades.





ERC: "ESTENDRE LA MÀ A MÉS FORCES"





No obstant això, en el comunicat d'ERC afegeixen que aquesta nova etapa ha de servir "per avançar a nivell social com nacional, i caldrà estendre la mà a més forces".





Des Junts, han volgut reafirmar la seva aposta per un acord entre les forces independentistes amb representació al Parlament, i estan convençuts que s'arribaran a acords "en tots els espais institucionals en què l'independentisme té representació per avançar cap a la independència, basant-se el mandat expressat en les runes el passat 14 de febrer ".