La Universitat de Lleida xifra en 120.000 euros els danys ocasionats en la detenció de Hasel

El rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, ha valorat en 120.000 euros els danys materials que es van produir a l'edifici de rectorat durant la detenció dimarts passat del raper Pablo Hasel, que s'havia tancat a l'edifici el dilluns al matí .





Danys a la UdL (EP)





Puy ha fet aquesta valoració aquest divendres en el Consell de govern de la Universitat de Lleida, en el qual, segons un comunicat de la universitat, ha valorat que no hi va haver danys personals ni a les instal·lacions més sensibles, com ara servidors i aparells informàtics, arxius de docència o títols.





"Les parts més importants no van ser atacades i això és un petit èxit", ha afirmat el rector ha reconegut que no tot es va fer bé i ha afegit que la pressió a què va estar sotmesa la universitat va ser molt alta, en les seves paraules.





El rector ha insistit que la posició de la Universitat és "donar suport a la llibertat d'expressió, però no als que utilitzen mètodes violents per defensar-la".





Els estudiants, per la seva banda, han estat crítics amb la gestió de l'equip de govern, així com amb l'actuació dels Mossos d'Esquadra i han demanat que es desglossen els danys registrats dels simpatitzants del cantant i de la policia catalana.