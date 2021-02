Arriben les primeres imatges en color de Mart enviades pel rover Perseverance

L'equip de rover Perseverance ha publicat les primeres imatges en color de Mart preses des del seu punt d'arribada al cràter Jezero. En una panoràmica s'aprecia un paisatge pla, dominat per una superfície sorrenca de la qual emergeixen algunes roques i pedres de menor grandària. Al fons s'aprecia una elevació en el terreny.





@NASAPersevere





En una trobada informativa sobre l'estatus de l'rover després de les seves primeres hores a terra de Mart, es va publicar també una imatge presa amb una càmera instal·lada al 'jetpack' --la estructura amb retrocoets des de la qual es va deixar caure Perseverance lligat amb cables de niló des d'una grua. La foto, en color, captura al rover encara en l'aire, just abans que les seves rodes toquessin terra.





@NASAPerseve





En una altra imatge s'inclou una vista d'una de les rodes de rover, assentat en una superfície sorrenca amb roques i pedres soltes voltant. Interessa saber si són d'origen volcànic o sedimentari.





@NASAPerseve





Perseverance, els sistemes es troben en bon estat després de la revisió a què han estat sotmesos després de l'arribada a l'planeta vermell, buscarà signes de vida microbiana antiga, recol·lectarà mostres de roca i regolit (roca trencada i pols) acuradament seleccionades per al seu retorn futur a la Terra, caracteritzarà la geologia i el clima de Mart i aplanarà el camí per a l'exploració humana 'in situ'.





El seu destí és una conca on els científics creuen que un antic riu desembocava en un llac i dipositava sediments en forma de ventall conegut com Delta. Els científics creuen que el medi ambient aquí probablement hagi conservat signes de qualsevol vida que s'afermés fa milers de milions d'anys.