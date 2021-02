Adéu a la porta petita: Imaginarium tanca a Catalunya després de gairebé vint anys venent joguines

L'empresa de joguines Imaginarium ha confirmat a la representació dels treballadors que només mantindrà dos botigues obertes, una a Màlaga i una altra a Saragossa, i que acomiadarà 119 dels seus 144 empleats. Va obrir la seva primera botiga a Catalunya el 1993, a Barcelona.





Imaginarium (EP)





En concret, la companyia mantindrà oberta la seva botiga de Ingenio a Màlaga i la de Aragonia a Saragossa. Els sindicats insisteixen en la necessitat d'una explicació de la documentació presentada, i en particular sobre la situació del concurs de creditors, l'acord de refinançament, el pla de viabilitat que permeti la continuïtat de l'activitat, l'abonament de les nòmines del mes de febrer i la data d'execució dels acomiadaments.





La secretària general de la Federació de Serveis de CCOO-Aragó, Marta Laiglesia, ha assenyalat que el pla de viabilitat presentat per l'empresa no garanteix la continuïtat del negoci. Ha subratllat que s'evidencia la falta de liquiditat de l'empresa de joguines per afrontar els pagaments.





Laiglesia ha titllat la situació de "inquietant" i ha lamentat que, en plena negociació l'ERO, l'empresa ja s'hagi posat a tancar botigues, el que fa que costi molt creure en la viabilitat del seu projecte.





En aquest context, ha insistit que, des del sindicat, el que sol·liciten és que l'empresa "compleixi la llei" i pagui el salari i la liquidació als seus treballadors, és a dir, el que els correspon per llei: "Imaginarium ha d'assumir seva responsabilitat i no traslladar-la a les arques públiques perquè assumeixi el pagament Fogasa ".





Laiglesia ha lamentat que aquest dilluns va ser l'últim dia que van obrir la majoria de les botigues, i que encara que l'empresa va dir en un primer moment que mantindria algunes fins a final de mes ha dubtat que això hagi de ser així.