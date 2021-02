VÍDEO: Els manifestants saquegen una sucursal de Caixabank al Born

Els manifestants violents que estan protestant aquest vespre reclamant l'alliberament de Pablo Hasel han assaltat la sucursal de Caixabank al Born.





Imatges de BTV





Segons es pot veure en els vídeos compartits en xarxes socials i recollits per Catalunyapress, l'oficina ha quedat totalment destrossada. En aquest moment hi ha diverses barricades enceses al centre de Barcelona i els Mossos intenten controlar els manifestants, que han decidit tornar a sembrar el caos per quarta nit consecutiva.













Els veïns de Barcelona estan farts de les protestes i estan tirant palanganes d'aigua als manifestants. Aquests, responen amb cops d'ampolla als balcons.