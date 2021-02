Les exportacions espanyoles continuen recuperant-se i tanquen 2020 amb valors superiors a 2019

Les exportacions espanyoles de béns es van incrementar un 0,9% al desembre de 2020 pel que fa a el mateix mes de l'any anterior, el primer augment des del març després de l'impacte de la COVID-19. Així es mostra en les últimes dades de comerç exterior declarat de Duanes presentats avui per la secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez





Les exportacions de béns d'Espanya el 2020 han aconseguit recuperar-se progressivament i situar-se a nivells similars als de fa un any amb un 90% de la valor exportat el 2019, tot i que destaca que al desembre de 2020 les exportacions van superar el valor exportat en el mateix mes de l'any anterior.





Com destaca la secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez, "al desembre, el sector exportador ja ha recuperat per complet el seu nivell d'activitat previ a la pandèmia, després de la intensa caiguda de les exportacions entre març i maig". A més, aquestes dades confirmen que "el nostre sector exportador ha demostrat ser resilient i molt competitiu en un any marcat per una crisi sanitària sense precedents que va impactar en els fluxos comercials a nivell mundial".





De gener a desembre de 2020, les exportacions espanyoles de béns van arribar als 261.175,5 milions d'euros, mentre que les importacions van arribar als 274.597,5 milions d'euros.

Tot i el difícil context econòmic actual, el nombre d'exportadors regulars ha continuat augmentant (4,1%) fins a superar els 55.000, un nou rècord històric. Suposa un increment de més de 42.2% d'exportadors des de 2010.





La recuperació de les exportacions està sent més dinàmica que la d'importacions, el que ha permès que el saldo comercial registrés un dèficit de 13.422,1 milions d'euros, un 58% menys en comparació del mateix període de 2019.





La taxa de cobertura en 2020 es va situar en el 95,1%, 5 punts més que la registrada al gener-desembre de 2019.





Els sectors amb major contribució positiva a la taxa de variació anual de les exportacions van ser: alimentació, begudes i tabac, béns d'equip i sector automòbil.





Aquests sectors van ser també els que més van contribuir al pes total de les exportacions espanyoles el 2020: béns d'equip (van representar el 19,8% del total de les exportacions), alimentació, begudes i tabac (19,6% del total), productes químics (15,5% del total) i sector automòbil (14,8% del total) el sector es va anar recuperant-se en els últims mesos del 2020.





Per destinacions, les exportacions dirigides a la Unió Europea-27 van representar el 60,5% del total de el període de gener a desembre 2020, mentre que les exportacions a destinacions extracomunitaris van ser el 39,5% de total, xifres en línia amb el període anterior de 2019.





Pla d'Acció per a la Internacionalització de l'Economia Espanyola 2021-22





Com subratlla Xiana Méndez: "Les empreses espanyoles han afrontat aquesta difícil conjuntura internacional des d'una posició molt sòlida. Estem convençuts que el comerç exterior tornarà a ser motor de la recuperació de l'economia espanyola i creador de riquesa i ocupació al nostre país".





Per això, un dels principals objectius de la Secretaria d'Estat de Comerç és seguir impulsant i reforçant el sector exterior. Per a això, es posarà en marxa el 'Pla d'Acció per a la Internacionalització de l'Economia Espanyola 2021-22', que està alineat amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.





El nou Pla 2021-2022 es centrarà en tres línies d'actuació:





- Configura el sector exterior com a pilar de creixement i ocupació a través de la diversificació de les exportacions i la implantació d'empreses espanyoles en sectors i destinacions estratègics, així com atraure la inversió estrangera directa en sectors estratègics.





- Aconseguir una major resiliència de el teixit productiu i exportador potenciant els instruments financers de suport a la internacionalització i accions de suport amb especial atenció a les pimes.





- Promoure la transformació digital i el desenvolupament sostenible entre les empreses internacionalitzades.