Diversos col·lectius feministes es manifesten a Madrid contra les lleis Trans i LGTBI

Diversos col·lectius feministes de Madrid, convocats per Espai Feminista Radical (EFR), es concentraran aquest dissabte a les 12.30 hores davant del Ministeri d'Igualtat per denunciar les conseqüències de les lleis d'identitat --Llei Trans i Llei LGTBI-- redactades pel departament d'Irene Montero i contra el "menyspreu" que, al seu judici, el Ministeri s'exerceix contra les feministes.





La ministra d'Igualtat, Irene Montero (EP)





"La Llei Montero pretén blindar l'autoidentificació registral el sexe", explica el EFR, que, al seu parer, és "un atac frontal als drets de les dones a Espanya" que "afectarà a multitud d'àmbits com les mesures positives que conté la Llei d'Igualtat o, la recollida d'estadístiques veraços sobre la violència i la desigualtat estructural que pateixen les dones ".





També creuen que "vulnerarà la seguretat i la privacitat de dones en vestuaris públics, refugis per a víctimes de violència sexual i masclista, mòduls femenins en presons i residències de gent gran. Per no esmentar la total destrucció de l'esport femení, convertint-lo en esport mixt".





"Fer del gènere una identitat per llei és soscavar els èxits històrics del feminisme. I criminalitzar la crítica a la identitat de gènere, com pretén el Ministeri en l'esborrany filtrat de Llei LGTBI, significa criminalitzar el pensament feminista", denuncien.