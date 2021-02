Detingudes 17 persones que explotaven dones russes i poloneses i traficaven amb drogues

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb Europol, han detingut 17 persones a Espanya en una operació contra una organització criminal transnacional dedicada, presumptament, al tràfic de dones d'origen rus i polonès per a la seva explotació sexual.









L'organització desmantellada estava assentada a les províncies d'Alacant i València i amb ramificacions a Polònia, Alemanya, Regne Unit, Ucraïna i Rússia i proporcionava a les dones certificats mèdics falsos per poder viatjar des dels seus països evitant el tancament de fronteres provocat per la Covid- 19.





Operació contra els detinguts (EP)





L'operació policial, amb la participació de més de 100 agents, ha conclòs amb 17 detinguts a Alacant (10), València (6) i Palma (1) --tres dels quals han ingressat a la presó provisional-- i dues dones alliberades.





En els vuit registres realitzats a Alacant (5) i València (3), també s'han intervingut dos vehicles, 16.000 euros en efectiu, 30 terminals telefònics, 5 ordinadors portàtils, diverses joies, cartes d'identitat falses i abundant documentació.





CERTIFICATS MÈDICS FALSOS

Segons ha explicat el cos policial a través d'un comunicat, la investigació es va iniciar gràcies a la denúncia presentada per una víctima de l'organització davant la Policia Nacional. Després de diverses gestions realitzades, els agents van confirmar l'existència d'aquest grup criminal que s'havia assentat a Espanya i que captava dones en els seus països d'origen amb falses promeses de treball a Espanya, Anglaterra o Alemanya.





Un cop desplaçades a aquests països, i fent ús de la intimidació i la imposició de deutes, eren obligades a exercir la prostitució en pisos que l'organització llogava per a tal fi.





Els agents han pogut constatar que el tancament de fronteres provocat per la Covid-19 va obligar a l'entramat criminal a buscar alternatives per desplaçar a les dones des dels seus llocs d'origen fins als diferents països de destinació.





Per aquest motiu havien establert contacte amb una altra organització delictiva que els proporcionava, a canvi d'elevades quantitats de diners, certificats mèdics falsos que permetien a les dones viatjar i entrar en aquests països per tractar suposades malalties, vulnerant d'aquesta manera les restriccions establertes per la pandèmia.





PLANTACIONS DE MARIHUANA I TARGETES DE CRÈDIT FALSES

Tot i així, el tancament de fronteres va suposar per a l'organització un descens important dels seus beneficis, de manera que havien trobat en el tràfic de drogues i el frau mitjançant targetes de crèdit una font alternativa d'ingressos per mantenir el seu elevat tren de vida.





D'aquesta manera, durant els registres efectuats, els agents han localitzat una plantació 'indoor' de marihuana amb 300 plantes i 40 quilograms de marihuana a punt per distribuir i una nau industrial preparada per al cultiu de grans quantitats d'aquesta substància.





A més, han pogut corroborar que el grup criminal feia ús d'un gran nombre de targetes de crèdit falses amb les que obtenien grans beneficis a través de compres, estades en hotels de luxe i adquisició de monedes virtuals com Bitcoins.