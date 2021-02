Podem aviva la tensió amb el PSOE i assegura que hi ha més confrontació que mai entre ells

Unides Podem assegura haver apreciat una "actitud prepotent" al PSOE, arran de la Llei d'Igualtat de Tracte i el debat sobre la Llei, i els preocupa com pot afectar aquesta tensió a la governabilitat i al projecte progressista que té la coalició.





El secretari general del grup de Unides Podem, Txema Guijarro (EP)





Així ho ha indicat el secretari general del grup parlamentari al Congrés, Txema Guijarro, qui en declaracions al programa 'Parlament' de RNE, ha admès que aquests dos assumptes han generat un "nivell de confrontació" entre els socis a què "no s'havia arribat fins al moment".





En aquest sentit, Guijarro ha apuntat la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, com un dels factors que ha augmentat aquesta tensió. "Fixeu-vos que si li va costar, que qualsevol diria que no l'ha assumit", ha subratllat a l'ésser preguntat si un focus d'aquesta discrepància va ser la reticència de Calvo a deixar-los aquestes competències.





"Jo crec que, en fi, hem arribat a un nivell de confrontació que crec que és cert que no s'havia arribat fins al moment i ens preocupa molt, diguem, una certa actitud prepotent que estem veient en determinades ocasions per part dels nostres socis . Això sí que ens preocupa i, en fi, pel que pugui afectar la governabilitat del país i al propi projecte progressista que volem empènyer entre els dos ", ha subratllat el parlamentari d'Unides Podem qüestionat sobre si els seus socis havien traspassat" línies vermelles "marcades en la coalició.





NEGA QUE MANIOBRESSIN CONTRA LA 'LLEI ZEROLO'

També ha explicat que es van abstenir en la presa en consideració de la Llei d'Igualtat de Tracte impulsada pel PSOE al no poder subscriure un text d'aquestes característiques, que no va ser consensuat amb Unides Podem. De fet, ha insistit que tenen protocols pactats de funcionament entre les dues formacions que, en aquest cas concret, no s'han complert.





No obstant això, ha negat que el seu grup parlamentari maniobrés en contra d'aquesta llei. "Dir que intentem tombar-la és faltar obertament a la veritat", ha deixat anar per reptar dirigents socialistes, als quals responsabilitza d'aquesta filtració, que aportin alguna prova o indici que fa a "acusacions tan greus". I és que, en definitiva, Guijarro ha opinat que el que ha passat revela "senzillament una espècie de piqui infantil".





Sí que ha reconegut que aquest xoc posa de manifest que "hi ha diferències serioses entre els dos espais polítics en la gestió de temes d'igualtat". A continuació, ha reconegut que el "món del feminisme vinculat al PSOE" ha tingut un paper protagonista important en l'avanç de drets fonamentals.





Però dit això "no té sentit" que ara tracten d'assumir "un monopoli de la veritat" i la "bandera del feminisme", quan és un assumpte que fa al conjunt de la societat i "tots han de col·laborar". "No cal jugar a això, al fet que el Scattergories és meu i si no, m'ho porto", ha ironitzat amb un famós anunci d'aquest joc de taula.





NO HI HA RISC DE RUPTURA

Malgrat tot, Guijarro creu que no hi ha risc de ruptura de la coalició, ja que confia que la seva utilitat per a una majoria ciutadana és "garantia" que hi haurà govern i seguirà "fort", tot i que a continuació ha advertit que desviar d'aquest camí marcat (l'acord de coalició) el "debilitarà".





Per tant, ha instat el PSOE a que si no se sent còmode amb els protocol pautats, el millor és seure a parlar i revisar-los, però no incomplir-de manera "unilateral".





Quant a la seva proposició de llei per derogar els delictes d'opinió, el secretari general del grup confederal ha subratllat que han esperat a Justícia "mesos" i que van registrar la seva iniciativa després de tenir l'acord definitiu amb el Ministeri. Per tant, "empenyeran" perquè sigui aprovat perquè el fet que un raper, en al·lusió a Pablo Hasél, estigui a la presó indica que arriben "tard".





Qüestionat sobre si hi ha cansament al PSOE amb Unides Podem, Guijarro ha dit que "caldrà preguntar-los a ells" però ha aclarit que tots estan aprenent a Espanya la cultura de coalició dins el Govern estatal, en què es produeixen debats que abans es limitaven a Congrés o Senat.





En aquesta línia, ha indicat que els debats dins de l'executiu són normals en altres països europeus i que els seus plantejaments pivoten a "assegurar que el pacte de govern es compleix".





DISTURBIS: EL QUE IMPORTA ÉS PER QUÈ ES MANIFESTEN

Sobre els disturbis en les protestes contra l'ingrés a la presó de Hasél, el diputat d'Unides Podem ha assenyalat que els actes violents no representen a la majoria de les persones que s'han manifestat pacíficament.





Tot i això, ha detallat que el debat no ha d'estar en si "els manifestants ho fan bé o malament" sinó "per què es manifesten", atès que hi ha "indignació" davant d'una "anomalia democràtica" sobre la situació de la llibertat d'expressió , un dels "pilars" de la societat i que qüestiona "directament la qualitat democràtica de país".





Finalment i pel que fa a la negociació per a la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), espera que es pugui arribar a un acord per acabar amb aquesta "anormalitat democràtica" que suposa el bloqueig en el relleu de representants de l'òrgan de govern dels jutges. En aquest sentit, Guijarro ha deixat clar que estaran en aquesta negociació.