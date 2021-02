Els petits comerços de barri de Sant Antoni reclamen obrir els caps de setmana

Associacions de barri de Sant Antoni de Barcelona s'han unit per exigir l'obertura del petit comerç considerat no essencial durant els caps de setmana, i per condemnar la prolongació de les mesures del Procicat, que ha obligat a mantenir tancades les portes durant vuit dissabtes consecutius .





Cadenat a les cadires d'un comerç (EP)









"Dissabte és un dels dies que les botigues poden fer una venda superior a la diària, i en aquests vuit dissabtes hem perdut aquestes vendes extra, la venda de carnaval i Sant Valentí, a més de les rebaixes", han alertat en un comunicat aquest dissabte.





Han titllat d'incomprensible que grans superfícies amb més aforament continuïn obertes els dissabtes i puguin vendre productes no essencials: "És una mesura que afavoreix els grans comerços i multinacionals mentre fa petit i deixa fora de joc al petit autònom i treballador".





Així han exigit que les mesures "es flexibilitzin per pal·liar els efectes econòmics que produeixen al comerç local" i han reclamat que es prenguin altres solucions que no impliquin mantenir tancat el petit negoci com a mesura de prevenció davant el coronavirus.





A més han anunciat que si dissabte que ve tenen l'obligació de seguir tancats, obriran a mitja persiana i posaran creus negres com a acte de protesta per donar visibilitat a la seva queixa.