El foc es propaga a Cantàbria, que ja registra 16 incendis actius

Cantàbria té a mig matí d'aquest dissabte 16 incendis actius a Vega de Paso (3), Valdáliga (2), Mazcuerras, Arredondo, Udías, Riotuerto, Rionansa, Selaya, Vot, Cillorigo de Liébana, Cabezón de la Sal, Cabuérniga i Miera .





Incendi a Cantàbria (EP)





El Govern regional ha advertit, en un comunicat, que les "adverses" condicions meteorològiques "estan dificultant les tasques d'extinció i el caràcter provocat de múltiples focus complica l'actuació del dispositiu en terra".





Concretament, des de les 6.00 hores d'aquest dissabte fins a les 11.30 hores, s'han provocat en la comunitat una dotzena d'incendis nous.





A més de l'operatiu de la Direcció General de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, s'ha activat a la Brigada de Reforç d'Incendis Forestals i s'ha sol·licitat el suport dels helicòpters del 112, "tot i que el fort vent està dificultant la intervenció dels mitjans aeris ".





El risc d'incendis forestals per avui és "molt alt-extrem", de manera que l'executiu ha sol·licitat la "màxima col·laboració" ciutadana per no realitzar pràctiques de risc, ja que la crema està prohibida a tota la regió, i per a qualsevol informació que pugui ajudar a identificar els causants d'incendis poseu-vos en contacte amb el 112, agents de medi natural o Guàrdia Civil.