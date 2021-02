Detenen tres okupes a Salou que falsificaven diners i conreaven marihuana

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salou han detingut tres homes com a presumptes autors dels delictes de falsificació de moneda i efectes timbrats, salut pública, ocupació il·legal i defraudació de fluids elèctrics.









Fulls de paper amb bitllets falsos de 20 euros impresos (EP)<br>





La investigació va començar a finals de 2020, quan es va descobrir que existia un punt de delinqüència "bastant important" en un bloc de pisos ocupat en el qual es traficava amb droga, han informat els Mossos d'Esquadra aquest dissabte en un comunicat.





Es va dissenyar un pla integral de seguretat que va resultar en l'entrada i registre en tres domicilis ocupats i en què es van detenir els tres homes --de 17, 21 i 27 anys i de nacionalitat espanyola-- aquest dimarts.





En un dels pisos es van localitzar 200 plantes de marihuana i aparells per al seu cultiu; en un altre es van intervenir 80 plantes més i "nombroses" fulls de paper amb bitllets falsos de 20 euros impresos per un valor total de 1.200 euros, així com hologrames per als bitllets.





Els investigadors han acreditat que els detinguts van posar bitllets falsificats en circulació recentment, i el cas segueix obert pel que no es descarten més detencions.