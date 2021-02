Col·lectius feministes critiquen davant que les lleis Trans i LGTBI ataquen els drets de les dones

Diversos col·lectius feministes de Madrid, convocats per Espai Feminista Radical (EFR), s'han concentrat aquest dissabte davant el Ministeri d'Igualtat contra les lleis d'identitat, Llei Trans i Llei LGTBI.





Manifestació de col·lectius feministes (EP)





"Això és un atac frontal als drets de les dones que s'està donant a tot el món, i que a Espanya afectarà multitud d'àmbits, com les mesures positives que conté la Llei d'Igualtat", han reivindicat les manifestants, que han criticat que les feministes estan vivint una "envestida històrica" contra els seus drets.





L'objectiu de la concentració és denunciar les conseqüència de la Llei Trans i LGTBI redactades pel departament d'Irene Montero i contra el "menyspreu" que, segons les organitzacions, el Ministeri s'exerceix contra les feministes.





Durant la manifestació, la portaveu d'Espai Feminista Radical, Laura Rivas, ha advertit el "desig" que té el Govern, i en particular el Ministeri d'Igualtat, de "blindar la identitat de gènere per llei".





Així, la militant de l'organització feminista ha afirmat que "no hi ha hagut diàleg en absolut" amb el Govern i que el Ministeri "es nega a reunir-se amb les feministes", que estan reunides en diferents plataformes. "No s'ha reunit amb cap de les plataformes", ha assegurat.





"Estem aquí perquè no ens estan escoltant, ens estan menyspreant i ens estan humiliant públicament des de comptes oficials i no podem més", ha lamentat.





En la seva opinió, les lleis impulsades pel Ministeri d'Igualtat pretenen "blindar" el que des de l'executiu "diuen identitat de gènere".





"El gènere és una categoria analítica del feminisme que significa ideologia que oprimeix les dones pel seu sexe. Aquest és el significat del gènere, rols i estereotips masclistes. Si el blinden per llei el feminisme queda anul·lat, perquè el feminisme per definició és abolicionista de gènere ", ha assenyalat Rivas.





La portaveu d'Espai Feminista Radical ha incidit que no es pronuncien en qüestions partidistes perquè són "apartidistes". "Som feministes i ens interessen els drets de les dones. La Llei Zerolo pretén protegir la identitat de gènere com a categoria protegida també i això per a nosaltres és un problema igual", ha comentat.





Per a la feminista, les dues lleis que pretenen aprovar "tenen coses molt preocupants", ja que, segons ell, "anul·laran totes les mesures positives que conté la Llei d'Igualtat perquè el sexe deixarà de tenir sentit com a categoria jurídica".





A més, ha subratllat que "tergiversará" la recollida d'estadístiques, que "són essencials" per al feminisme per determinar i demostrar "la violència estructural i l'opressió estructural" que viuen les dones.





En aquest punt, Rivas ha explicat que l'esborrany de la Llei LGTBI "pretén prohibir de facto qualsevol alternativa terapèutica a la transició per als nens i els menors amb disfòria", cosa que, segons ell, és "gravíssim" perquè "no permetrà als professionals treballar amb llibertat i emprarà un clima de por ". "Això és terrible per als menors. No volem ser còmplices d'això", ha apuntat.





A més d'Espai Feminista Radical, en la concentració han participat integrants de Dones Abolicionistas de Rivas, Front per l'Abolició de la Prostitució, Juve licituds Feministes i Nació Dones.





Les manifestants han demanat la dimissió de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i han entonat consignes com "Ser dona no és un sentiment", "Gènere és opressió, no identitat" i "Oprimides pel nostre sexe".





Per simbolitzar que el Ministeri "ha donat l'esquena al feminisme", les manifestants s'han col·locat d'esquena a l'edifici.





"Ahir va aparèixer a la Plaça 8M de Santiago de Compostel·la una efígie de Carmen Calvo penjada d'un arbre. Fa poc més d'una setmana, un programa dependent de RTVE va emetre un vídeo gravat amb anterioritat que cridava a la violència contra les feministes amb la frase 'poc se us enganxa pel carrer'. Vivim un clima d'intimidació i censura ", han denunciat les manifestants.





Les feministes convocades han conclòs: "Com va dir Audre Lorde, el teu silenci no et protegirà. Instem totes les dones a alçar la veu. El moment és ara. Prou persecució i criminalització del feminisme. No ens callaran".





Per precaució davant la Covid-19 i per controlar l'aforament, les convocants han assegurat que s'ha buscat que fos "un acte simbòlic en el qual, en la mesura del possible, s'ha mantingut la distància de seguretat i ha estat obligatori l'ús de mascareta ".