VÍDEO. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos repel·leixen una nit més els atacs a botigues i restaurants

Els cossos de seguretat s'han hagut d'emprar a fons una nit més a Barcelona davant la violència de carrer que des de fa cinc dies es viu als seus carrers.





Els assalts al mobiliari urbà, botigues, oficines bancàries, comissaries, edificis emblemàtics com el Palau de la Música o la Borsa de Barcelona estan posant al límit la resistència dels Mossos i la Guàrdia Urbana.









@gubsplugt





Els grups organitzats antisistema estan convertint el centre de la ciutat comtal en un lloc sense llei on els robatoris i les destrosses suposen unes quantioses pèrdues econòmiques per a comerciants, restauradors i el sector bancari sobre els que descarreguen el seu odi i ira els que s'autoanomenen "defensors de la seva "llibertat d'expressió" i que s'estan duent per davant els drets de la resta de la ciutadania.





















Els barcelonins estan farts d'aquesta situació i reclamen solucions com així ho fan també els sindicats de tots els cossos policials qui a peu de carrers pateixen agressions indiscriminades.





A més els sindicats de Mossos d'Esquadra han reiterat que les bales de foam "no són efectives" per frenar els disturbis perquè "a l'ésser silencioses no tenen efecte dissuasori" i per això demanen "eines efectives per treballar" i poder dissoldre els aldarulls.

























També des del sindicat de comandaments, SICME, Jordi Silva, assenyala que la substitució de les pilotes de goma --prohibidas a Catalunya en 2014-- pel foam ha fet que els agents "perdin distància" --amb els manifestants-- i , amb això, el control dels violents. "No ens queda pràcticament res", ha lamentat, "mentre [els policies] reben impactes de pedres que arriben a trencar els cascos".





El comissari dels Mossos, Joan Carles Molinero ha detallat el grau de confrontació d'alguns manifestants qui va afirmar que "joves violents" s'han dedicat, durant els disturbis, a llançar ampolles, pedres i llambordes contra la línia policial, mentre els agents lamenten la falta de mitjans per dissoldre la torba.





















. El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) ha tornat a registrar una petició --dirigida a Ferrer - per denunciar "la manca de material i formació d'ordre públic per a algunes unitats de seguretat ciutadana".





A més, des SICME censuren que els agents es veuen empesos a el "cos a cos" amb manifestants violents que busquen l'enfrontament directe amb la policia.





Des USPAC afirmen que si es "treu el foam només ens queda el cos a cos" i "hem vist atacs a furgons [policials], motos cremades i gran agressivitat contra els agents".





I tots lamenten la manca de contundència per part dels seus responsables polítics a l'hora de condemnar els disturbis. "El cos s'ha convertit en un malalt que es dessagna i a què el metge li tracta per un refredat".