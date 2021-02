Les empreses estan "fartes" de les polèmiques entre PSOE i Podem en plena crisi econòmica

El món empresarial no és aliè a el debat dins el mateix Consell de Ministres, sobre la qualitat democràtica d'Espanya. El malestar s'ha intensificat perquè els membres de Govern "continuïn tensant la corda: porten allargant la polèmica gairebé deu dies".









@EP









Els empresaris es queixen que les empreses i les pimes en dificultats "no poden esperar més, ni sofrir un obstacle afegit com és la incertesa i la inseguretat". Per això, insten al fet que "el Govern treballi per donar tota la certesa possible a les empreses i per millorar l'activitat i l'arribada d'inversió ... i es deixi de debats sobre assumptes que ningú posa en qüestió"





Membres de la CEOE confessen que estan "farts" que el Govern debati sobre si Espanya és o no un país democràtic i no estiguin ocupats en treballar per la recuperació de país ".





La inquietud empresarial ha augmentat després d'haver rebut missatges d'inversors estrangers preguntant què està passant a Espanya, i també alarmats pels brots de violència al carrer després de l'ingrés a la presó de Hasél, encoratjats fins i tot per una part de Govern.





Alerten que la imatge que es dóna d'Espanya és "deplorable". "En aquests moments, es necessita oferir confiança als inversors, perquè tenim un deute que hi és, i traslladar confiança als nostres socis europeus, i el pitjor que es pot plantejar és que institucions, o fins i tot una part de Govern, encoratgin a destrossar carrer. Sincerament, això no ho podem entendre i és complicat explicar-ho fora ", critiquen els empresaris.





A la cúpula de la patronal reconeixen que "miren amb enveja el canvi produït a Itàlia". No passen per alt que, després de dos mesos d'inestabilitat política al país transalpí, el mercat ha celebrat l'arribada de Mario Draghi: les pujades s'han imposat a la Borsa, i les rendibilitats del deute han caigut amb força. A la CEOE assumeixen que, si el projecte de Draghi tira endavant, el recolzament per a l'economia italiana serà extraordinari.





Tot el que passa ja està provocant un efecte col·lateral a Espanya, que va quedant relegat a ser el país menys atractiu d'Europa. Destaquen que diverses gestores de fons ja han començat a prendre posicions a Itàlia per anticipar-se. Han començat a invertir en valors italians, perquè ara mateix Itàlia és més atractiva que Espanya.





Recorden que els diners és covard i fuig de la inseguretat, inclosa la 'guerra de guerrilles' que es lliura dins el Govern espanyol.