Tarragona banc de proves d'un cogovern entre ERC, Podem, Junts i la CUP

Sectors federalistes dels Comuns veuen amb preocupació els moviments polítics d'ERC a Tarragona, ona l'Ajuntament, ERC prepara la inclusió de quatre regidors d'JuntsXCat al cogovern amb els Comuns i la CUP seguint el mateix esquema que Pere Aragonès defensa per a la Generalitat .

















Per això ERC ha anunciat a les seves bases que en els pròxims dies obrirà una consulta interna per aclarir la voluntat dels militants a Tarragona mentre la cúpula municipal dóna suport a la iniciativa, i en l'àmbit local es defensa la "necessitat" d'aquest moviment polític.





Per justificar la maniobra, l'equip de l'alcalde Pau Ricomà (ERC) sosté que tres dels quatre regidors de JuntsXCat es consideren independents, cosa que no convenç els Comuns que titllen d ' "inviable" signar pactes amb els de Carles Puigdemont. Mentre el corrent de l'extinta ICV, en particular, i part de l'segment d'Ada Colau no amaguen la seva preocupació.





Sostenen que el canvi a Tarragona estava parlat des d'abans de les eleccions autonòmiques de l'14 de febrer i que es va mantenir en secret pel corrent sobiranista dels Comuns, que ha explicitat la seva voluntat de segellar una majoria a la Generalitat amb ERC i la CUP deixant oberta la porta a el suport extern de JuntsXCat.





Aquest corrent sobiranista s'aglutina al voltant de la fundació Institut Sobiranies . Es tracta d'una entitat que va néixer l'any passat i que té la vocació de construir una aliança entre Podem i la CUP. En formen part l'excandidat dels Comuns, Xavier Domènech, la política, Gemma Ubasart, i els membres de la CUP, David Fernàndez i Anna Gabriel. Encara que Jaume Roures, pilota i finança la iniciativa.

















Pablo Iglesias, líder de Podem i vicepresident segon de Govern, recolza la idea d'una "majoria àmplia" d'ERC encara que evita fer-ho públicament i sap que té a Ada Colau en contra, ja que l'alcaldessa de Barcelona no vol irritar el PSC amb el que governa la ciutat comtal.





Esglésies no es pot permetre envair l'espai de Colau, sobretot després l'enfrontament en la campanya electoral i la tensió creixent en el partit. Però Gabriel Rufián ha reivindicat al Congrés la necessitat d'un govern ampli, i Iglesias està interessat en aquesta opció. Vol mantenir bones relacions amb ERC perquè d'això va la seva capacitat de pressió a l'PSOE al Consell de Ministres. Anem que segueix mirant-se el "melic" com sempre ha fet.





Els Comuns volen entrar al govern de la Generalitat atès que en les últimes eleccions catalanes va deixar de comptar amb el suport de 130.000 vots, la meitat dels seus paperetes des 2017 i la presència a les institucions aposten que rellançaria seu decadent projecte polític. No obstant això, la suma d'escons d'ERC amb Junts (65) facilita la construcció d'un Executiu de concentració nacionalista perquè noten la por d'ERC té a segellar un "govern d'esquerres" per l'ofensiva que rebria de Junts.





Si els independentistes acaben segellant un acord que, a més, contempli la presència de la CUP, per als Comuns s'obriria el dilema de si entrar en aquest Govern o mantenir-se fidel a el PSC. I esperen des dels Federalistes que Colau freni tota mena d'operació dels sobiranistes.





L'AJUNTAMENT SOMIAT PER ERC A TARRAGONA

































Fotos: Ajuntament de Tarragona