La refundació del PP passarà per l'absorció de Ciutadans

En la convenció de l'PP de finals d'any la prioritat tant per l'actual direcció com per als crítics està en l'operació de refosa de centre dreta mitjançant l'absorció de Ciutadans, amb la col·laboració d'Albert Rivera.









@EP









El fundador de Ciutadans segueix sent referent per a molts militants i càrrecs de el partit taronja i té una estreta relació amb Casado i altres dirigents de PP. De fet, aquest dijous se'l va poder veure dinant amb Teodoro García Egea en un cèntric restaurant de Madrid.

Veus de Ciutadans pròximes a Rivera confirmen que aquest "es mou a el marge de Acostades".





Perquè Acostades s'oposa frontalment a la refosa, però són molts els que interpreten el naufragi de l'14-F a Catalunya com el certificat de defunció d'una partit en extinció Ciutadans.





Més enllà de el tancament de files de la direcció nacional després de les eleccions catalanes, destacava el silenci, entre incrèdul i reprobatorio, de gran part dels membres de l'Comitè Executiu Nacional de l'PP, especialment dels barons regionals davant de la "esperpèntica" intervenció de Pablo casat tirant la culpa a Bárcenas i la seu de Gènova 13 de l'desastre a Catalunya. Ni reconeixement d'errors, ni assumpció de responsabilitats, ni canvis d'estratègia i, ni dimissions. I després d'aquest acte polític "alguna cosa ha començat ja a moure i amb l'horitzó de la convenció nacional anunciada per a finals d'aquest 2021.





Els presidents de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, i Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco; exministres com Jorge Fernández Díaz, a més de Cayetana Álvarez de Toledo, Miguel Ángel Rodríguez, i l'expresident de Govern José María Aznar no oculten la seva profunda preocupació pel que consideren "pèssima gestió i pitjor política de comunicació" que el líder popular i la seva equip estan tenint en el cas Bárcenas al costat de l'insòlit desmarcatge de el govern de Rajoy i de les forces de l'ordre durant el cop l'1-o, o la seva renúncia a la història de el partit. "





Núñez Feijóo, a la gallega i sense mullar-se, apuntava ahir que "Casado és tan responsable de l'desastre a Catalunya com Sánchez de el desastre de l'PSOE a Galícia". Mentre que Cayetana Álvarez de Toledo, sempre més directa i contundent, no ha dubtat a afirmar que "la responsabilitat no és de Bárcenas, no és de Rajoy, no és de l'abstenció, fins i tot ni tan sols és de García Egea, la responsabilitat és de l' líder d'el partit. En la meva opinió ha quedat acreditada la incapacitat de Pablo Casado per reconstruir el constitucionalisme ".





José María Aznar, calla de moment, "però parla per boca de Cayetana" i que té com a objectiu promoure la candidatura d'Isabel García Ayuso com a alternativa a Casat en l'esmentada convenció de tardor.





Una altra opció que s'estudia és que Feijóo es decideixi per fi a fer el salt. Sempre ha dit que vindria a Madrid quan veiés en perill les sigles de el partit, però persones del seu equip apunten que, "avui no està per la labor". Més aviat les mires de el president gallec es dirigeixen cap al secretari general.