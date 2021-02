Els espigoladors arriben al barri de Sant Andreu

25 voluntaris del barri de Sant Andreu de Palomar s’han aplegat per espigolar els tarongers dels carrers de Coroleu, el d’Abat Odó, el de Castellbell i el de Bascònia del districte de Sant Andreu. Ammb els 800 kg de fruits collits elaboraran melmelada.













@Betevé









La Fundació Espigoladors i el districte de Sant Andreu han impulsat aquesta iniciativa per recollir els fruits dels tarongers que hi ha a l’entorn de la plaça de les Palmeres per tal de promoure l’alimentació saludable i donar feina a persones de collectius vulnerables .





El producte que sorgeixi d’aquest voluntariat servirà per a entitats socials que donen accés a una alimentació saludable a persones amb situació de vulnerabilitat i és una prova pilot per recuperar i transformar la taronja amarga de carrer, dins el programa Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021.





Abans de produir la melmelada les taronges aniran a una escola del barri on mitjançant un procés participatiu, es decidirà a quina entitat anirà destinat el producte final. I es distribuirà una vegada que l’Agència de Salut Pública de Barcelona l'hagi analitzat.