El conseller Sàmper durà al Parlament el debat sobre el sistema d'ordre públic català

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha afirmat aquest diumenge la seva intenció de dur a Parlament el debat sobre l'actual sistema d'ordre públic de Catalunya, després dels episodis d'altercats aquests últims dies en les protestes en suport a Pablo Hasel .





"Cal fer una reforma per estudiar quin és el millor sistema d'ordre públic, no policial. Mai he qüestionat a la policia i mai ho faré", ha defensat en declaracions a Catalunya Ràdio,





Pel que fa als actes vandàlics la nit d'aquest divendres a Catalunya --que han deixat 34 detinguts--, Sàmper ha considerat que "va faltar contundència" per part de les forces polítiques i socials per fer una crida a la calma durant les manifestacions.