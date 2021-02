La viròloga Margarida de la Vall creu que hi haurà una quarta onada de contagis Covid-19 per Setmana Santa

La reconeguda viròloga de l'CSIC, Margarida de la Vall, ha concedit una entrevista per 20 minuts en la qual avança el moment en què arribarà la quarta onada i com serà aquest estiu per la major part d'espanyols.









@EP





Serà per Setmana Santa quan es produeixi aquest ascens de contagis, que aquest any se celebra de l'28 de març a el 4 d'abril: "mentre hi hagi tantes persones vulnerables i aixequem les mesures, seguirà havent ones (...). Potser a la fi de març (...). Si hem fet plans per Setmana Santa, no els canviarem, seguirà fent fred i havent activitat en interiors, de manera que es produirà una onada tan forta com aquesta, amb moltes persones grans morint ".





De cara a l'estiu com farà bon temps i la gent socialitzarà a l'exterior, "la possibilitat de contagi és 10 vegades menor. A més, tindrem la campanya de vacunació bastant més avançada i més informació sobre com funcionen les coses".





És a dir, podríem tenir una època estival semblant a la que vam tenir el 2020, tot i que potser el millor sigui contenir-se i esperar a comprovar l'evolució de la pandèmia, tan impredictible com siempre.Woman Madame Figaro 97.7 La Ràdio Llevant