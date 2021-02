VÍDEO. Spiriman: "Ja estic curat"

El metge Jesús Candel, conegut com Spiriman, anuncia en xarxes socials que ha superat el càncer que segons ell patia des del passat mes d'agost. "El càncer ha desaparegut del meu cos", indica en un vídeo de Youtube anomenat 'La força de l'propòsit'.





















Ha donat la notícia a Sierra Nevada, amb el Pic de l'Veleta a el fons, on va prometre que aniria si es curava. Els metges li van diagnosticar un adenocarcinoma de pulmó i li van pronosticar quatre mesos de vida. "Avui he fet la meva promesa perquè li vaig dir a la Mare de Déu de les Neus que si arribava al que avui m'han notificat vindria a donar-li les gràcies ja resa", assegura.





En el vídeo explica com el tumor "ha desaparegut" i les metàstasis també. "Les metàstasis del meu cos, de tots els ossos, aquestes vèrtebres que tenien lesions lítiques tremendes i que fins i tot penetraven al canal de la medul·la, han desaparegut", explica.





Missatge d'esperança





Spiriman indica que la "força interior" és la que l'ha portat a lluitar ia vèncer la malaltia. També manifesta la base científica, ja que s'ha tractat amb tractaments com la quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia o la teràpia dirigida.





"Ho he provat tot, i com molts que esteu passant aquesta malaltia, ja sabeu que el dur d'aquesta malaltia són els efectes secundaris que tenim, però són passatgers", continua.

Per això, ha enviat un missatge d'esperança per a tots els que pateixen càncer. "Em vaig aferrar al fet que el que lluita i el que vol vèncer la malaltia, viu. Us animo a tots a que ho feu", ha dit.





Spiriman va anunciar el passat mes d'agost que patia un càncer "molt agressiu" i que, estava estès per diverses parts del seu cos.