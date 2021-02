​L’Institut del Teatre condemna els pressumptes casos d'assetjament sexual i els investigarà

L’Institut del Teatre ha volgut expressat aquest diumenge a seva més absoluta repulsa als casos de presumpte assetjament sexual i abús de poder a alumnes per part d’alguns docents del centre, recollits aquest diumenge al diari Ara; així com el més absolut suport i la més absoluta solidaritat amb l’alumnat que hagi pogut patir aquest tipus de situacions.









@InstitutTeatre





En aquest sentit, l’Institut del Teatre reitera "la seva voluntat d’aclarir els fets amb la màxima celeritat i contundència. Cal recordar que l’Institut del Teatre disposa, des del 2018, d’un Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual que, fins a dia d’avui, no ha rebut cap denúncia oficial de possible cas d’assetjament de l’alumnat del centre".





Vista la gravetat dels fets exposats aquest diumenge, s’ha posat en marxa d’ofici el procediment davant de casos d’assetjament i demà mateix la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments prevista en el Protocol començarà les investigacions pertinents per recavar informació sobre els fets denunciats amb l’objectiu d’emetre un informe, de caràcter vinculant, que determinarà les mesures oportunes a dur a terme. Alhora, també s’analitzarà la continuïtat de Joan Ollé com a docent de l’Institut del Teatre.





L’Institut del Teatre vol reivindicar "la bona feina, professionalitat i ètica general del professorat del centre per tal que no es criminalitzi el collectiu pel presumpte assetjament i abús de poder de pràctiques puntuals".





El govern de la Diputació de Barcelona i la direcció de l’Institut del Teatre encoratgen"tot l’alumnat del centre a emparar-se en el Protocol en vigor contra l’assetjament, que garanteix la confidencialitat de les denúncies i que té per objectiu vetllar per un entorn formatiu i de treball segur i respectuós; evitant qualsevol tipus d’assetjament per a cap persona i, especialment, per l’alumnat de l’Institut del Teatre".





El Protocol va ser aprovat el juliol de 2018 per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre amb l’objectiu de disposar d’un instrument per a la prevenció, protecció i resposta davant possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere.





La Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments, constituïda en la mateixa data vinculada al Protocol està formada per una persona representant de l’àmbit educatiu, una persona representant de l’alumnat, una persona amb expertesa en situacions d’assetjament sexual i una persona especialitzada en procediment normatiu, que actua com a secretaria de la comissió. Des de la creació del Protocol i la Comissió s’han fet diverses sessions formatives al professorat per a la detecció i prevenció de l'assetjament sexual a les aules. També s’han fet accions de difusió del Protocol i el seu funcionament adreçades a l’alumnat.