Denunciem un jove que durant dues hores va enfocar amb un làser l'helicòpter dels Mossos

Al finalitzar el dispositiu de seguretat a Barcelona, els Mossos han identificat i denunciat un jove que durant dues hores ha enfocat amb un làser els pilots de l'helicòpter del cos. Dur a terme aquesta irresponsable acció pot comportar un risc molt greu per a la ciutadania i els agents.





Resulta una l'amenaça constratada per a la seguretat del transport aeri l'ús indiscriminat de capdavanters làser, ja que poden incapacitar visualment als pilots i posar de debò perill a aeronaus i passatgers.













Fins a principis dels 90 els incidents causats per dispositius làser i altres llums brillants eren esporàdics. Per aquesta època podia haver-hi un o dues a l'any amb conseqüències d'escassa o nulla entitat. Però des de llavors fins avui el panorama ha canviat de manera considerable.





Una de les primeres actuacions destacades des del punt de vista regulador va tenir lloc a la fi de 1995 a Las Vegas, a causa d'alguns problemes relacionats amb la il·luminació utilitzada en espectacles làser a l'aire lliure. A pesar que les autoritats aeronàutiques havien pres mesures per a minimitzar els seus efectes a causa de la proximitat de l'aeroport internacional McCarran, ningú es va adonar que podria distreure als pilots, per la qual cosa al desembre d'aquest mateix any els espectacles de llum van haver de ser prohibits.





Molt significatiu també va ser l'atac coordinat amb quatre làsers que va tenir lloc el 28 de març de 2008 contra sis avions en fase d'aterratge en l'aeroport Kingsford Smith, de Sydney. Com a resultat de l'atac es va promulgar una llei que va prohibir la possessió de dispositius làser de mà, inclosos els inofensius punters que s'utilitzaven en les presentacions que tenien lloc en el món educatiu i empresarial. Va servir de molt poc.





Un dels incidents que més va cridar l'atenció va ser l'atac que va sofrir Cristiano Ronaldo per part d'un aficionat del Olympique de Lió, que va portar al fet que aquest equip fos multat per la UEFA.

I com això no ha parat, arribem a un punt en el qual es van produir als Estats Units més de 3000 incidents d'aquest tipus i prop de 4000 a Europa.





FACTORS DE RISC





Els experts en seguretat aèria asseguren, que hi ha situacions en les quals l'exposició a la llum làser no és perillosa perquè no distreu als pilots, com pot ser en creuer. En canvi, si que afecta quan es troben en una fase crítica del vol, com l'enlairament, l'aproximació i l'aterratge.

El perill depèn de diversos factors:





-La potència del làser: quanta més llum emeti, més perillós serà.

-La concentració del feix: quanta menys divergència tingui el feix, més perillós serà i més lluny arribarà.

-Visibilitat (longitud d'ona): un raig làser infraroig o ultraviolat no representa risc visual per als pilots, ja que no ho poden veure. Encara així, si té una elevada potència pot danyar la seva retina, per la qual cosa el fet que no pugui veure's impedeix que el pilot pugui evitar-lo.

-El color del raig: en general, els ulls dels pilots en una cabina illuminada a la nit són més sensibles a la llum verda i groga, mentre que la de color blau o vermella apareixerà, encara que tingui la mateixa potència, més atenuada i, per tant, els distraurà menys. Per a la mateixa potència el làser verd semblarà més brillant que altres colors perquè l'ull humà és més sensible a baixos nivells en l'espectre de la regió del verd (amb longituds d'ona de 520 a 570 nanòmetres). Sensibilitat que decreix amb les longituds d'ona que van del vermell al blau.

-Naturalesa contínua del raig: alguns raigs làser emeten la seva energia en polsos. Un làser pulsante representa un risc major de mal per a la vista que un làser continu de similar potència.

-Moviment del raig. Si el llamp s'està movent com succeeix en un espectacle làser cobrirà una àrea major en el cel i, per tant, hi haurà major possibilitat que illumini a un avió. No obstant això, l'exposició del pilot al raig seria molt breu.

-Localització del raig relativa a l'aeroport. El raig ha d'evitar l'espai aeri al voltant dels aeroports i les rutes d'entrada i sortida. En qualsevol cas, els raigs amb autorització que s'utilitzin en aquestes zones han de tenir una potència màxima prescrita en la normativa.

-De dia o de nit: la preocupació principal té lloc en hores nocturnes. Aquests tres factors: la distracció, la lluentor i la ceguesa momentània es minimitzen durant el dia, ja que l'ull no està adaptat a la foscor i perquè els làsers visibles no s'utilitzen de dia en l'exterior.

-La velocitat de l'avió: un avió lent té més risc que un ràpid. Els helicòpters tenen major risc perquè poden romandre en vol estacionari sobre un punt i presenten un objectiu més estable. Distància a l'avió: un avió que voli a baix nivell té major risc. De nou els helicòpters són vulnerables pel fet que a les ciutats volen relativament pròxims al sòl.

-Direcció relativa a la cabina: un raig dirigit a un avió que se sobre front suposa major risc per als pilots. En canvi, si el raig es dirigeix de manera lateral resulta més difícil mantenir la cabina illuminada pel làser i no afectaria els dos pilots per igual.

-Fase de vol: el perill és major quan l'exposició es produeix durant un moment d'alta càrrega de treball, com en enlairaments, maniobres d'emergència i aterratges.

-Consciència del pilot i resposta: els pilots han de ser conscients dels perills dels làser i saber com recuperar-se en cas d'un incident. Un pilot pot empitjorar la situació si sobrereacciona, si mira a veure si troba el lloc d'on procedeix o si maniobra innecessàriament per a evitar-lo.









La llum làser i altres tipus d'illuminació brillant són un perill per a la seguretat aèria, ja que pot provocar distracció i breu ceguesa als pilots durant les fases crítiques del vol, com l'aproximació final, l'aterratge i l'enlairament.