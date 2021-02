VÍDEO. Desarticulat un grup criminal que va robar en una botiga de la "Milla d'Or" de Madrid

La Policia Nacional ha informat aquest diumenge que ha desarticulat un equip itinerant de delinqüents especialitzat en robatoris amb força en locals comercials.









Els 4 detinguts tenien coneixements per a la desactivació d'alarmes i presuntamento són els responsables d'un robatori comès en una botiga de luxe a l'anomenada "Milla d'Or" de Madrid. En aquesta establecmimiento van sostreure mercaderia valorada en un milió d'euros i una caixa forta amb 14.000 euros al seu interior.





La investigació va començar el passat estiu, arran d'una sèrie de robatoris amb força comesos durant el mes de juliol de 2020 en oficines d'empreses i despatxos de València. Els autors van violentar les caixes fortes d'oficines sostraient prop de 40.000 euros en efectiu, a més de joies i material informàtic.





Després de diverses gestions, els agents van aconseguir identificar dos dels autors, coneguts membres d'un grup establert a la Comunitat de Madrid, amb antecedents per robatori amb força i especialitzats en el sabotatge de sistemes de seguretat i alarma, així com en l'obertura de caixes fortes mitjançant l'ús de bufadors d'oxitall.





A més de robatoris a València, al mes de setembre el grup investigat va cometre un robatori amb força en una botiga de luxe de la 'Milla d'Or' de Madrid. En relació a aquest fet, els investigadors van recuperar setmanes després un total 239 bosses dels sostrets.





Després de nombroses gestions, els agents van posar en marxa un dispositiu operatiu i van detenir quatre persones especialitzades en la comissió de robatoris amb força. A més es van practicar quatre registres a Madrid en què es van intervenir 3.000 euros en efectiu, gran quantitat de material i eines per a la comissió dels robatoris com un trepant, una radial, rossinyols, extractors de bombins, material per a 'impressioning', barrets forts fracturats , etc. També es va trobar roba emprada en els robatoris com passamuntanyes, guants, calces i una armilla antibales.

















