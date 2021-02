VÍDEO. Investigat el conductor d'un autobús que va recórrer 33 quilòmetres empran el mòbil

Se li investiga per un presumpte delicte contra la seguretat viària, que comporta les penes de presó de sis mesos a dos anys i privació de el dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a sis anys.





Un passatger de l'autobús va gravar a l'conductor parlant per telèfon i fent videoconferència mentre conduïa. La Guàrdia Civil investiga el conductor d'un autobús que va recórrer més de 33 quilòmetres fent ús del seu telèfon mòbil.





La Guàrdia Civil, ha investigat a Segòvia a un home de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir un autobús de passatgers utilitzant el telèfon mòbil durant 33,200 quilòmetres, tant realitzant trucada de veu, com videoconferència.





Els fets van passar cap a les 06:00 hores de l'26 de novembre passat de 2020, quan un dels usuaris de l'autobús, a l'adonar-se de la situació, va efectuar diverses gravacions a el conductor d'el vehicle que va posar a disposició dels agents. Per això, els agents van instruir les oportunes diligències que van ser entregades al Jutjat de Guàrdia de Segòvia.





L'article 380 del capítol IV de el Codi Penal tipifica els delictes contra la seguretat viària i estableix les següents penes per superar la taxa d'alcohol establerta:





"El que condueixi un vehicle de motor o ciclomotor amb temeritat manifesta i posi en perill concret la vida o la integritat de les persones serà castigat amb les penes de presó de sis mesos a dos anys i privació de el dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a sis anys ".





La Guàrdia Civil apel·la a la consciència cívica de la població perquè en cas de trobar-davant d'una situació similar puguin avisar el telèfon 062 o en cas que hagin realitzat algun enregistrament o tinguin algun enllaç d'interès, puguin aportar-los en la pàgina web de l'Cos , https://www.guardiacivil.es , dins de l'apartat denúncia electrònica.





L'actuació ha estat portada a terme per agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil de Segòvia.





