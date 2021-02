Terrassa vol impulsar el reciclatge estenen la recollida porta a porta als barris

Per millorar els indicadors i fer una gestió més sostenible del servei, Terrassa sotmet a revisió el model de gestió i el disseny de la taxa de residus on l'ampliació de la recollida porta a porta, que ara es fa al comerç es traslladarà als barris.





Terrassa fa anys que està estancada entorn del 36% de reciclatge, percentatge molt allunyat del 60% que la UE havia fixat com a horitzó per 2020.





Sembla ser que el porta a porta dispara el reciclatge per sobre del 80%. I els primers sectors susceptibles d'incorporar el porta a porta són "el Centre, Sant Pere, Ca n'Aurell, en definitiva els trams de ciutat no vertical". Les urbanitzacions també entrarien en aquesta primera fase d'expansió del porta a porta. La recollida d'una fracció per dia seria factible a les torres de Can Parellada, a Can Palet de Vista Alegre, a Les Martines o a Can Guanteres.





A banda de l'ampliació del porta a porta, sobre la taula municipal hi ha la possibilitat d'implantar el pagament per generació i la installació de xips als contenidors que permetin conèixer qui llença i què. La ciutadania, les empreses i les entitats poden fer propostes sobre el nou model de gestió. El procés es farà extensiu als diferents òrgans de participació.





L'Ajuntament de Terrassa ha invertit 700 mil euros en l'arribada al Roc Blanc, Escola Industrial, Cementiri Vell, Les Fonts, Ègara, Segle XX, Ca n'Anglada, Centre, Can Boada Casc Antic, Torre-sana i Can Palet.