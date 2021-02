La Guàrdia Urbana de Badalona deté un okupa en cerca i captura

L’intent d’ocupació es va poder evitar perquè una patrulla estava vigilant la zona des del dia anterior i gràcies a la ·dels veïns, que van trucar als agents quan van sentir sorolls de cops en l’habitatge









@AjBadalona









L’alcalde Xavier Garcia Albiol considera que “tot i que alguns partits polítics volen fer creure que no passa res per ocupar de forma conflictiva un pis, a Badalona lluitem contra aquestes màfies i continuarem vetllant perquè els veïns puguin viure tranquils a les seves cases”





La Guàrdia Urbana de Badalona va aturar una ocupació conflictiva al barri de la Salut i va detenir l’okupa, que estava en cerca i captura per haver comès altres delictes amb anterioritat. L’intent d’ocupació es va poder evitar perquè una patrulla de la Guàrdia Urbana vigilava la zona des del dia anterior i gràcies a la collaboració dels veïns, que van trucar els agents quan van sentir sorolls de cops en l’habitatge. Finalment, la patrulla de la Guàrdia Urbana va detenir la persona que ja es trobava dins l’habitatge i el va traslladar fins a la comissaria, a on va quedar detingut.





Arran d’aquesta detenció l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha manifestat que “és molt preocupant que a Catalunya en aquests moments s'estiguin cometent la meitat de totes les ocupacions conflictives que es produeixen en tot el país sense que des de les administracions es vulgui afrontar el problema de forma contundent”.