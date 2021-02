La Fundació Barcelona Comerç recomana als establiments que tanquin abans i es protegeixin

Després de cinc nits d’aldarulls la Fundació Barcelona Comerç, que agrupa els principals eixos comercials de Barcelona, ha anunciat que aquest mateix diumenge recomanarà als establiments que prenguin mesures per protegir-se si estan ubicats en zones on hi ha convocades protestes.





Han volgut fer arribar un missatge als comerços "no per espantar ni crear alarmisme, però sí per prendre mesures que passin per tancar abans o protegir de forma més segura els aparadors" i a

amb aquest objectiu volen evitar que els comerciants “no es vegin atrapats en una manifestació violenta”, ja que la tipologia dels manifestants ha canviat ha afegit. Per això ha fet un crida a no atacar els comerços.





Segons ha explicat la Fundació," l’afectació s’ha repartit en diferents barris. Els més afectats són els comerços de la zona de plaça Urquinaona, Universitat i l’Eixample. També ha explicat que l’afectació ha depès de les mesures dels comerços, els més protegits han patit menys que els que eren més accessibles".





Les afectacions "són puntuals a comerços i et pot semblar que no són prou preocupants però l’empresari que va obrir el local i se’l troba rebentat li genera una incomoditat i un malestar perquè sap que no podrà obrir i haurà de tenir dos o tres dies la botiga tancada. Entenem que és complex, però segurament es podria fer amb més previsió perquè no acabés sempre de la mateixa manera"