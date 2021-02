El conseller d'Interior demana disculpes als Mossos per algunes de les seves declaraciones públiques

Després de la reunió d'aquest diumenge tots els sindicats del Mossos han fet un comunicat comú per explicar les seves demandes i el que ha succeït.









Els sindicats afirmen que "és una aberració" que se'ls acusi "a les primeres de canvi" i així s'ho han traslladat a la cúpula de la Conselleria d'Interior de la Generalitat.





A més afirmen que el conseller " ha reconegut malinterpretacions i els ha demanat disculpes".





Des de Fepol, USPAC, SPC, SME, Seime, Sicme i Afitcme li han "traslladar el gran malestar existent al cos dels Mossos, així com la manca de seguretat a les comissaries, manca de material i formació " qüestions que segons denuncien tots els sindicats ja han estat denunciades.





A més els hi han tralladat la necessitat de que "no se'ns pot utilitzar de moneda de canvi polític" i que "ara mateix és inacceptable parlar del sistema d'ordre públic" que és "quan més treballem per perservar la seguretat pública davant els atacs diaris dels violents" han afegit.





Explicitament han demanat al Conseller d'Interior, la Secretaària General i al Director General juntament amb el Major Trapero i el Comissari Ferran López com a responsables policials que "s'ha de condemar la violència vingui d'on vingui i defensar el cos dels Mossos. Perquè davant qualsevol "mala praxi" al cos, aquest compta amb els mecanismes per investigar-ho".





Davant això el conseller d'Interior català, ha demanat segons els sindicats " disculpes pel succeït" i ha manifestat "que potser se l'hagi malinterpretat en algunes de les seves declaracions".





