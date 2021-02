JUPOL reclama a Marlaska "mesures urgents" després que un policia resultés ferit a les protestes de Barcelona

El sindicat JUPOL ha reclamat al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, mesures de "caràcter urgents" per evitar que se segueixin produint incidents en les protestes per la llibertat del raper Pablo Hasél i ha lamentat que un agent de Policia Nacional resultés ferit en la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona.





Fernando Grande-Marlaska (EP)





El secretari de comunicació de JUPOL, Pablo Pérez, ha recordat que aquest sindicat fa dies que avisa de la gravetat dels disturbis i ha assegurat que "la inacció afavoreix aquest tipus d'atacs amb el resultat lesiu per als agents de la policia".





A més, des JUPOL han demanat al Ministeri de l'Interior que prengui mesures amb "caràcter urgent" per evitar que se segueixin produint aquests incidents "dia rere dia". Pérez ha preguntat al ministre Grande-Marlaska "si està esperant que hi hagi un policia mort per prendre mesures".





D'altra banda, el sindicat ha lamentat els successos d'aquest diumenge a Catalunya en què un agent de la Policia Nacional ha resultat ferit, a l'ésser assolit per un senyal llançada pels manifestants, als voltants de la Prefectura Superior de Policia a Via Laietana.





Pérez ha mostrat la seva "profunda indignació" per aquesta situació i ha traslladat el suport de l'organització sindical al company ferit, a què desitja una ràpida recuperació.