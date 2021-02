El PSOE accepta les exigències del PP i exclou a Podem de les negociacions per renovar el CGPJ

Teodoro García Egea (PP)





El secretari general de Partit Popular, Teodoro García Egea, ha assegurat aquest dilluns que Podem "està al marge de qualsevol conversa per renovar" el Consell General del Poder Judicial i que el PSOE "està acceptant" una de les condicions dels de Pablo Casado , que van exigir apartar la formació estatge.





"Aquest és el camí adequat per renovar les institucions i enfortir la seva independència", ha sostingut García Egea en una entrevista a la Cadena COPE, en què ha deixat clar que "el piròman no pot triar al bomber". "És una cosa que tothom entén i és un pas important", ha afegit.





En aquesta línia, el dirigent popular ha insistit que la formació liderada per Pablo Iglesias no "va a estar a la renovació" perquè Podem "té un pacte amb Pedro Sánchez i no amb el PP". "I com estem parlant d'un pacte parlamentari, Podem no cal i cal seguir aprofundint en el camí", ha apuntat.