Activen l'avís de risc per pluges i vent a Catalunya

Una vintena de províncies més la ciutat autònoma de Melilla estaran aquest dilluns a avís de nivell groc (risc) per pluges, vent, onatge i neu, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). A Catalunya, Girona i Lleida estan en risc per pluja i forts vents.





Durant la jornada, els cels estaran ennuvolats o coberts al quadrant nord-est peninsular, amb precipitacions, que tendiran a disminuir a la fi del dia. Les pluges podran ser localment fortes o persistents i acompanyades d'alguna tempesta a l'entorn del Cantàbric oriental, Navarra, alt Ebre i àrea Pirinenca. També és probable de matinada alguna precipitació més feble a la resta de la meitat nord-est peninsular, Balears i àrea de l'Estret. I en la resta de país, estarà poc ennuvolat amb alguns intervals ennuvolats.





Precisament, en avís per risc de pluges estaran Osca, Saragossa, Cantàbria, Burgos, Girona, Lleida, Navarra, Àlaba, Guipúscoa i Biscaia.





La cota de neu aquest dilluns a la Península se situarà entre els 1.500 i els 1.800 metres als Pirineus, i entre 900 i 1.200 metres a la resta. Terol, Burgos, Segòvia, Sòria, Conca, Guadalajara, Madrid i la Rioja estaran en avís per neu.





Pel que fa a les temperatures, les màximes baixaran moderada o notablement en gran part de la meitat oriental peninsular i Balears, tendint a pujar a Galícia. Pel que fa a les mínimes, pujaran a Catalunya i baixaran en gran part de la resta de la Península. En qualsevol cas, es produiran gelades en general febles en àrees muntanyoses i en l'altiplà nord.





Finalment, es preveuen vents de sud a Galícia, de direcció variable al nord-est peninsular, i de component oest a la resta de la Península i Balears. Així mateix, hi haurà intervals de vent fort al principi a l'extrem sud-est peninsular i Pirineus i fluixos variables a Canàries.





S'han activat avisos per risc de vent a Osca i Lleida. El vent provocarà mala mar a Almeria, Granada, Barcelona i Girona on s'han activat avisos per risc de fenòmens costaners (onatge).