Amb la cotització per ingressos reals dels autònoms la Seguretat Social ingressarà un 50% més

El Govern treballa en una de les principals modificacions que experimentarà el sistema de Seguretat Social: la reforma del Reta per implantar la cotització per ingressos reals dels treballadors autònoms.









Una mesura amb la qual el Govern podria recaptar a través del règim d'autònoms fins a un 50% més que ara. El ministre, José Luis Escrivá, vol amb això posar en marxa la reforma del sistema de pensions augmentant així els ingressos del Reta.





Els autònoms que afronten una sobrecotització veurien ajustats a la baixa els seus pagaments a la Seguretat Social en base als seus ingressos, mentre que altres que paguen una quota molt inferior a la que els correspondria per nivell d'ingressos passaria a aportar més. Quan aquesta mesura entri en vigor el 2022, fins a 2,1 milions de treballadors veurien reduïda la seva cotització mensual, mentre que les associacions representants dels treballadors autònoms calculen que fins a 700.000 veurien incrementar les seves aportacions al Sistema.





El Govern compta amb el mandat del Pacte de Toledo per articular aquesta reforma de l'Repta. Atès, que el text de recomanacions aprovat per la Comissió per a la reforma de el sistema públic de pensions i convalidat pel Congrés dels Diputats advoca clarament per una progressiva convergència dels règims del Sistema.





En aquest sentit, el punt de la reforma del Reta recollit com a part de la reforma de el sistema de pensions recull en el text enviat a Brussel·les que "es tracta d'implantar gradualment un nou sistema de cotització basat en els rendiments per l'activitat econòmica exercida" . I afegeixen que amb això es corregirà la distorsió que genera la facultat d'elecció de la base de cotització "que suposa un minvament de recursos per al Sistema i un nivell baix de protecció per als autònoms".