ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, BNG i la CUP no participaran en l'aniversari del 23-F

Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Junts, PDeCAT, el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) i la CUP han decidit no acudir aquest dimarts a l'acte que organitzarà el Congrés per commemorar el 40 aniversari del fracàs de l'intent colpista de el 23 de febrer de 1981 que presidirà el Rei Felip VI.









@Ep





Batet rebrà al Rei a la Carrera de San Jerónimo costat de el president de Govern, Pedro Sánchez; la presidenta del Senat, Pilar Llop; el president de Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; i el president de Tribunal Suprem i el Consell General de Poder Judicial, Carlos Lesmes.





Com sol ser habitual quan acudeix a Congrés, Felip VI, acompanyat dels representants de les altes institucions de l'Estat, accedirà a el Palau per la coneguda com Porta dels Lleons i es dirigirà a l'escriptori del Rellotge per saludar els convidats.





En aquesta llista es troben els ponents de la Constitució, els quatre vicepresidents de Govern; el president de l'PP, Pablo Casado, en la seva qualitat de cap de l'oposició; els membres de la Taula de Congrés dels Diputats i portaveus dels diferents grups parlamentaris.





Això sí, d'entrada ERC, Bildu, Junts, el PDeCAT, el BNG i la CUP ja han avançat que no assistiran a aquesta cerimònia, com solen fer en els actes en què participa el Rei o que commemoren els aniversaris de la Constitució.





Els que han confirmat públicament la seva assistència, a més del PSOE, el PP, Vox i Ciutadans, és Unides Podem, que va recolzar la celebració d'aquest aniversari en la Taula de Congrés, així com Més País-Equo i bona part del Grup Mixt.