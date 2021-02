Vergés recorda que les UCI segueixen plenes i que el risc d'una altra onada és "dramàtic"

La consellera de Salut en funcions de la Generalitat, Alba Vergés, ha avisat aquest dilluns que les UCI segueixen plenes, de manera que veu necessari esperar abans d'aixecar restriccions per frenar el Covid-19 a Catalunya: "El risc d'una quarta onada partint d'aquesta situació és molt dramàtic ".





Alba Vergés (EP)





En una entrevista a TV3, ha advertit que Catalunya està en un "moment fràgil", raó per la qual el Procicat s'ha donat set dies per valorar si els contagis s'han estabilitzat o la incidència de virus torna a pujar, ha dit.





En aquest sentit, ha advocat per donar temps perquè baixi la pressió assistencial i es notin els resultats de la vacunació en "setmanes molt clau", com ja ha passat --ha dit-- en sanitaris i gent gran en residències, ja immunitzats.





A més, ha defensat ser prudents a l'avançar dates per a les flexibilitzacions, per "respecte" a les persones que tenen negocis i que estan pendents de poder obrir, o poder fer-lo més hores.





SETMANA SANTA I VACUNACIÓ





Preguntada per si pot salvar la Setmana Santa, ha contestat que la seva Conselleria sempre intenta trobar un equilibri entre la societat i la situació epidemiològica, però ha afegit: "Des de Salut mai hem treballat en termes de salvar estiu o Setmana Santa".





Ha dit que al juny la situació era molt diferent perquè el risc de rebrot era molt baix, de manera que a l'estiu "es va poder recuperar vida, i això va donar molt aire a la societat" abans de les noves onades.





Després d'anunciar-se la inclusió del col·lectiu de 45 a 55 anys en el pla de vacunació, ha explicat que pot haver "canvis" en els criteris de vacunació i que les persones de 55 a 70 poden entrar en el pla també quan s'autoritzin noves vacunes com la de Jansen, d'una dosi.





Per als més grans de 80 anys que no puguin desplaçar-se, ha explicat que Atenció Primària està dissenyant un dispositiu de vacunació a domicili, agrupant a sis persones per no perdre cap dosi del vial.





NOVA CONSELLERIA DE SALUT I FERROVIAL





Preguntada per si repetirà a la Conselleria de Salut si ERC lidera el nou Govern, ha destacat que els equips dels partits estan en plenes negociacions; i sobre si comptaria de nou amb el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha dit: "Ja es veuria. Hauria veure a tot l'equip quines intencions té la gent, quines ganes ... La pandèmia és molt dura".





Arran de la investigació de l'Oficina Antifrau sobre el contracte de rastreig de Salut amb Ferrovial, ha sostingut que la seva prioritat com a consellera ha estat enfortir el sistema públic de salut: "Tornarem a explicar, si cal, el que hem explicat en seu parlamentària ".





I ha afegit que contractar aquest servei amb Ferrovial va ser "en aquell moment l'única opció possible per iniciar un seguiment de contactes massiu" de Covid-19.





També ha valorat el projecte 'Obrir Girona', que busca a actes públics massius de forma segura: "Garantir que s'està lliure de Covid no és tan fàcil. El 'Covid free' no existeix de forma taxativa, però des del departament de Salut tenim una posició de molt interès "i treballen amb l'organització per estudiar la iniciativa.