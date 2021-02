Investiguen un abús sexual múltiple en una festa il·legal amb participants de 'L'Illa de les Temptacions'

La Guàrdia Civil està investigant un abús sexual múltiple sofert per una noia, el dia 14 en una festa il·legal en un xalet del municipi de Colmenarejo, ha confirmat una portaveu de la Comandància de Madrid.





Arxiu Guàrdia Civil (EP)





Els fets van tenir lloc en un habitatge llogat per fer un esdeveniment sobre el món del motor, però a la mateixa van arribar fins a mig centenar de persones, cosa que l'amo del calet va observar a través de les càmeres de seguretat. Llavors, va trucar a la Guàrdia Civil, que va desallotjar la festa sobre les 22 hores d'aquest dissabte. La majoria dels assistents no portava mascareta ni respectava la distància de seguretat, tenint en compte que cap era convivent.





Dies més tard, una jove va denunciar, segons ha avançat el diari 'El Mundo', que en aquest esdeveniment va ser drogada i coaccionada a mantenir relacions sexuals no consentides amb diversos homes. A la festa hi havia diverses persones participants en el programa televisiu 'L'Illa de les Temptacions', que no estarien entre els sospitosos. Sembla que una noia va contactar amb la víctima a Instagram i van quedar en un altre punt de la localitat, on va ser recollida per portar-la a la torre.





La Guàrdia Civil ha pres declaració a diversos convidats a aquesta festa i visionat les càmeres de seguretat, encara que de moment investiga un delicte d'abusos sexuals de diverses persones i no d'agressió sexual. A dia d'avui no hi ha detinguts. La investigació segueix el seu curs i les diligències s'han declarat secretes.