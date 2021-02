Barcelona convoca el segon paquet d'oposicions més gran de la història

La Comissió de Govern aprova la convocatòria de 1.239 places al 2021 destinades a millorar la prestació de serveis, modernitzar-los i reforçar el lideratge dels serveis públics de la ciutat de Barcelona.





La nova convocatòria manté la quota del 40% de dones en les noves incorporacions, pionera a tot l'Estat, i incorpora com a mèrit el coneixement del xinès, l'àrab o l'urdú, a banda de mantenir el coneixement de l'anglès com en les anteriors convocatòries





El paquet d'oposicions aprovat per la Comissió de Govern té un fort accent social, per incorporar a la plantilla municipal fins a 266 professionals estables de les branques de Treball Social, Educació Social, infermeria de Serveis d'Extinció i Prevenció d'Incendis, Pedagogia i Psicologia.





El bloc més nombrós de l'oferta és el de les 259 noves places de Guàrdia Urbana, que permet assolir l'objectiu d'arribar a 3.500 agents en el cos, la xifra més elevada de la història, i dona compliment a un dels acords de Govern més destacats del mandat.





També es convoquen 27 places d'ajudants de serveis auxiliars destinades a persones amb discapacitat intel·lectual. Per últim, es convoquen 5 places de Bombers que se sumen a les ja esmentades 12 places d'infermeria de Bombers. Està previst que els processos comencin al març de 2021 amb la inscripció de les persones candidates.





La informació sobre els processos d'oposicions es podrà consultar a partir de la primera setmana de març al web www.barcelona.cat/oposicions2021.





La inclusió de la diversitat com a actiu al cos, contribueix a actualitzar i normalitzar aquesta diversitat cultural i religiosa inherent a una ciutat com Barcelona, tot generant un retorn a la ciutadania positiu en una societat poliglota i amb molts registres culturals com la barcelonina.





A banda, per primera vegada podran postergar la prova física no només les dones que estiguin embarassades en el moment de l'examen, sinó també aquelles que acreditin estar en situació de postpart de fins a les 16 setmanes posteriors al naixement del fill o filla. En aquest cas el tribunal assenyalarà una nova data per a la realització de la prova que haurà de ser anterior a la publicació de la llista de persones aspirants proposades per a realitzar la fase de formació selectiva. Aquesta flexibilització s'aplicarà tant a Guàrdia Urbana com a Bombers.





Les novetats d'enguany se sumen a les mesures ja contemplades en la darrera convocatòria d'agents de Guàrdia Urbana per tal d'introduir la quota del 40% de dones a la plantilla del cos amb l'objectiu de pal·liar el fort desequilibri que hi ha actualment en el cos.





L'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i les novetats de les darreres convocatòries són fonamentals per continuar el seu apropament a la ciutadania i al conjunt dels 73 barris, augmentar les tasques de prevenció que el cos ja duu a terme i introduir-hi de noves en diferents àmbits.





De les 1.239 places que es convocaran aquest any, al setembre es va aprovar la convocatòria de 27 places d'ajudants de serveis auxiliars destinades a persones amb discapacitat intel·lectual, aquest dijous 18 de febrer s'han aprovat 872 places més i les restants 339 s'aprovaran al mes de març.





Amb l'oferta d'ocupació pública convocada aquest any, el consistori haurà convocat 2.279 places en els darrers sis anys.





Els processos selectius permeten millorar l'estabilitat de la feina de treballadors públics interins, a més incorporar personal qualificat a les borses de treball de l'Ajuntament, ja que les persones aprovades però que queden sense plaça s'integren a les borses de treball.