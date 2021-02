Maduro i el chavisme multipliquen els seus atacs cap a Espanya aprofitant les protestes de Hasel

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i altres alts càrrecs chavistes s'han multiplicat en les últimes setmanes les seves crítiques i acusacions cap al Govern espanyol, aprofitant entre altres coses la situació interna a Espanya al voltant de la polèmica per l'empresonament de l'raper Pablo Hasél '.





Nicolás Maduro (EP)





D'una banda, les acusacions han estat centrades en la suposada complicitat d'Espanya, i principalment del que va ser l'ambaixador espanyol a Caracas, Jesús Silva, en suposades accions violentes orquestrades pel líder opositor Leopoldo López, que va estar refugiat durant més d'un any a l'Ambaixada espanyola abans de fugir el passat octubre a Madrid.





En aquest sentit, el mateix Maduro va dir la setmana passada que el Govern espanyol "es fa el sord" davant de les proves que incriminarien a presumptes accions violentes a Leopoldo López, recriminant al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, la seva "falta de coratge" per lliurar a qui considera un líder "colpista".





Segons el president veneçolà, el líder de Voluntat Popular ha participat "en tots els intents de cop d'Estat que hi ha hagut en els últims anys", però el Govern espanyol "es fa el cec, el mut i el sord" per no atendre les proves contra López.





Així, ha assegurat que les autoritats espanyoles tenen ja en el seu poder aquestes suposades proves, que implicarien també a l'exambaixador Jesús Silva, assenyalat des de Caracas com "protector" i "correu" dins de l'Operació Gedeó, com es coneix a una operació destapada a 2020 per enderrocar Maduro i amb la qual també es vincula a López.





Precisament, a finals de gener, el president de la nova Assemblea Nacional controlada pel chavisme, Jorge Rodríguez, va acusar Leopoldo López d'ordenar i planificar un atac amb bombes contra la seu del legislatiu.





"Encara des d'Espanya, el senyor Leopoldo López va planificar un atac amb bombes a la seu de l'Assemblea Nacional de Veneçuela", va denunciar, assegurant que el Govern tenia proves i que s'havia detingut una persona que s'anava a encarregar de col·locar els explosius .





Rodríguez es va referir en particular a les gestions realitzades per López durant els mesos que va passar acollit a l'Ambaixada espanyola a Caracas, assenyalant expressament a l'antic ambaixador, que va deixar el càrrec a principis de novembre.





Segons el dirigent chavista, Jesús Silva "va ser el majordom de Leopoldo López mentre es trobava a la residència de l'ambaixador d'Espanya a Veneçuela" i tots els delictes en els quals va participar el líder opositor "es va planificar amb la complicitat de Jesús Silva".





Davant aquestes acusacions, el Ministeri d'Afers Exteriors ha recalcat que el Govern espanyol "no practica la ingerència en assumptes interns ni participa en la planificació d'actes violents i contraris a l'ordenament intern d'altres estats". Mentre va estar al front de l'Ambaixada a Caracas, Silva va actuar "sempre d'acord amb aquests principis que regeixen la nostra política exterior", es va defensar.





ACUSACIÓ DE PLANS colpistes





No obstant això, les crítiques i els assenyalaments des de Caracas no han cessat i divendres passat la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, al fil de la propera visita de la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, a Colòmbia aquesta setmana, va tornar a posar al Govern en el disparador.





En un missatge al seu compte de Twitter, va denunciar que el Govern de Pedro Sánchez "hereta l'extremisme de (Donald) Trump, acull a connotat terrorista i extremista a Espanya", en referència a Leopoldo López, i s'articula amb el president colombià, Iván Duque, "plans colpistes i desestabilitzadors contra Veneçuela des de Colòmbia".





A més, al marge d'aquestes acusacions en relació amb les activitats de Leopoldo López, tant Maduro com els seus ministres han aprofitat els esdeveniments interns a Espanya per posar en dubte a Govern.





Així, el mateix mandatari es va referir en la seva roda de premsa de la setmana passada al cas del raper Pablo Hasél ', que "ha alarmat la comunitat internacional". "Només per cantar està pres", ha afirmat, defensant que el rap "és un gènere de música rebel, crítica, necessària".





El seu ministre d'Exteriors, Jorge Arreaza, ja s'havia referit prèviament al cas, sostenint que és "impossible no expressar solidaritat" amb Hasél després de "un cas incomprensible". "Tant de bo hi hagi reflexió per part de les institucions. Encara que si van refugiar i protegeixen avui a un terrorista com Leopoldo López ... Què els puc dir?", Va escriure a Twitter.





DOBLE RASADORA DEL GOVERN ESPANYOL





Aquesta ha estat precisament la via utilitzada novament aquest diumenge per Arreaza per a una nova andanada contra el Govern. El ministre veneçolà han denunciat el "tractament desigual" de l'Executiu espanyol, al fer-se ressò d'un tuit de Sánchez en el qual reaccionava als disturbis durant les protestes per l'empresonament de Hasél.





"La democràcia espanyola empara la llibertat de manifestació i d'expressió. Però la democràcia mai empararà la violència. És el contrari a la democràcia", sosté Sánchez en el seu missatge, en el qual expressa la intenció de Govern d ' "ampliar i millorar la protecció de la llibertat d'expressió ".





En aquest sentit, Arreaza ha sostingut que "en les guarimbas de 2014 i 2017", en referència a les manifestacions antigovernamentals, "en els intents de cop i intents d'imposar governs mentida per generar una confrontació a Veneçuela", en referència a l'autoproclamació de Joan Guaidó com a president encarregat, "Espanya va recolzar obertament les manifestacions violentes, va reconèixer el govern fictici i li va donar empara als violents".





La escomesa per part de Caracas es produeix després que el Govern espanyol no hagi reconegut les eleccions parlamentàries del passat mes de desembre, boicotejades pel gruix de l'oposició i guanyades pel chavisme.





No obstant això, en línia amb els seus socis europeus, el Govern també ha passat a considerar a Guaidó com un interlocutor destacat de l'oposició, cessant obertament el seu reconeixement com a president encarregat de país, ja que el seu mandat al front de l'Assemblea Nacional va expirar el passat 5 de gener, si bé tant Espanya com la UE mantenen que l'anterior assemblea segueix sent "l'última expressió lliure dels veneçolans en un procés electoral".