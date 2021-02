El proper divendres 26 de febrer finalitza el termini per fer efectiu el vot per correu postal sol·licitat per 22.811 dels 110.290 sòcies i socis amb dret a participar en les crucials eleccions de el 7 de març a la presidència del Barça. Entre els candidats i la massa social barcelonista creix la decepció, en descripció molt suau, per les últimes actuacions i resultats del primer equip masculí.





Mentre que l'apassionant procés electoral avança en una fase molt decisiva amb bones expectatives de participació (tot i el dramàtic context provocat a tots els nivells per la pandèmia) que permeten augurar que se superi el 43,12% dels comicis de l'any 2015 en els que es van certificar 47.270 vots, el quadre de Koeman encadena prestacions altament preocupants.





Després de no passar de l'empat a la LLiga contra el Cadis aquest diumenge al Camp Nou (venint d'una nova humiliació a la Champions contra un PSG que va atropellar als barcelonistes per 1 a 4) aquest dilluns, el Barça pot caure a la quarta plaça de la classificació de lliga si el sòlid Sevilla de Julen Lopetegui venç a l'Estadi del Sadar de Pamplona.





Els sevillistes, amb 45 punts, estan ara a només dos d'un Barça, en tercera plaça després Atlètico (55) i Reial Madrid (52).





Compte enrere per al crucial 7-M amb un Barça que pot caure a la quarta plaça de lliga Foto: EP





Els jugadors d'un Koeman molt tocat per l'esdevingut en els últims dies, tornen a jugar aquest dimecres, al coliseu barcelonista, davant l'Elx. Més enllà del resultat, és moment urgent de reaccionar, sobretot, pel que fa a les sensacions.





Tot i que els presidenciables al Barça no ho verbalitzin, el tècnic holandès té una notable lupa sobre el seu treball. En aquest escenari, a més, la campanya electoral blaugrana s'intensifica i els candidats no desaprofiten l'estratègia d'esgrimir il·lustres noms sobre la taula com a possibles futurs reforços.





Aquest dilluns, Antoni Freixa i Víctor Font s'han embrancat sobre el particular ... entrant en acció en campanya (en ple 2021) la mítica "portera del Senyor Núñez". I és que Font, ha criticat que fins ella faria els fitxatges que Freixa ha suggerit: els de Kylian Mbappé i Erling Håland que estan exhibint-se en la Champions. L'empresari vallesà titlla d'error plantejar-se aquestes incorporacions amb la gravíssima situació econòmica de l'entitat. L'exportaveu de Barça, no ho veu impossible ...